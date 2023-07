Acabou o verão? Confira quais hábitos devem ser mantidos na rotina pós-férias

O período dedicado às férias de verão está chegando ao fim e com isso a volta à rotina de trabalho e estudos já se aproxima. Após dias de muito calor, atividades ao ar livre, visitas às praias e balneários, além de muito banho de mar, rio ou piscina, chegou a hora de se preparar para retomar as atividades costumeiras. Para isso, a Dra. Taynah Riker, médica especialista em saúde da família e comunidade, e coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Unimed Belém, apresenta algumas orientações de como realizar esse retorno com saúde, conservando a energia e vitalidade renovadas durante o veraneio.

A especialista destaca que um fator importante para manter a saúde em dia na rotina pós-férias é buscar uma alimentação mais natural, rica em nutrientes, preferindo alimentos cozidos, assados ou grelhados, evitando frituras.

“É muito comum a gente voltar das férias com excesso de peso, seja por ter realmente aumentado o percentual de gordura, seja por estarmos mais inchados, justamente porque os alimentos de rua são muito ricos em sódio, aumentando a retenção de líquidos. Em contrapartida, apesar da pessoa ter mais líquido, ela também desidrata. Então é muito importante essa retomada com alimentos mais leves, priorizando frutas, legumes, carnes magras, além de tomar água para repor o que a gente perde porque ainda estamos no verão”, afirma a Dra. Taynah Riker.

No caso de Belém, por estar localizada em uma zona equatorial, a médica reforça que independente de se estar na praia ou não, é muito importante manter o consumo de água de 30 a 35ml por quilo. Em caso de pessoas adeptas à prática de exercícios físicos pode ser acrescentado 500ml a 1 litro de água dependendo da intensidade da atividade.

Outro fator importante nesta volta das férias é a manutenção da vitamina D através da exposição ao sol. “Geralmente orientamos que haja uma exposição no início da manhã, sem protetor solar, até às 9h, ou no final da tarde a partir das 16h, para que se mantenha uma absorção boa da radiação do sol, mas ainda manter uma zona de segurança. Se a pessoa tem deficiência de vitamina D a gente precisa, além dessa medida de exposição solar, fazer a suplementação mediante consulta médica e avaliação dos valores”, destaca a especialista.

Além das boas lembranças, as férias também deixam hábitos que podem ser levados para o dia a dia, como a exposição ao sol, o contato com a natureza e, principalmente, o descanso. A médica especialista em saúde da família e comunidade alerta para a importância de inserir o descanso na rotina diária.

“Nós não podemos descansar apenas nas férias. Estamos em um ritmo frenético que valoriza muito a frase ‘tô na correria’, isso é status hoje em dia. Em contrapartida, temos visto crescentes casos de adoecimento justamente pela sobrecarga de trabalho, de estresse, pela falta do descanso. O descanso é fisiológico para o ser humano, tudo que é fisiológico está relacionado a hábitos que precisam ser executados rotineiramente para termos bom funcionamento físico, psíquico, social e laboral”, orienta a coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Unimed Belém.

Descanso é essencial para manter uma mente equilibrada e um corpo saudável (Freepik.com)

A Dra.Taynah Riker ainda acrescenta que “pesquisadores da neurologia e da psiquiatria comprovam a correlação de saúde mental com descanso e não só o descanso físico, mas o descanso mental. Se a gente não tem momentos de conexão com aqueles a quem pertencemos, se não temos momentos de conexão para dar uma reiniciada no cérebro, não só no final de semana, mas ao longo do dia, ter práticas restaurativas da energia, com o tempo vamos nos esgotando”.

Algumas dicas de práticas restaurativas que podem ser adotadas no dia a dia são: meditação guiada, mindfulness, yoga, pilates, exercícios respiratórios e sensoriais.