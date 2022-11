Abertas as inscrições para o vestibular da Unama. Veja os cursos ofertados!

Ter um ensino superior e conquistar o diploma é o sonho de muita gente. E a realização desse sonho está cada vez mais perto de você. É hora de conquistar uma formação de excelência. O Vestibular Tradicional Unama está de volta e essa é a sua chance de ser aprovado na melhor universidade privada do Norte e estar na lista dos profissionais mais desejados do mercado. E o melhor de tudo é que você ainda tem a chance de ganhar uma bolsa de estudos com descontos de até 100% durante todo o curso.

Com mais de 45 anos de existência, a Unama retomou o vestibular tradicional neste ano, o que mostra a força da instituição de ensino superior, que é destaque na formação de profissionais de diversas áreas. E por falar nisso, é importante lembrar que a Unama possui conceito máximo no MEC em diversos cursos e oferece um sistema de ensino que vai revolucionar o seu processo de aprendizagem: a Ubíqua. Com a ferramenta, os alunos atuam com mais engajamento e conhecimento na área acadêmica.

"O mercado de trabalho reconhece que a Unama forma profissionais com critérios específicos para atuação dentro daquela área que o mercado vai absorver. Mas, principalmente, pautado na formação onde o nosso acadêmico possa desenvolver um posicionamento crítico e reflexivo dentro daquela área que ele vai atuar", destaca o reitor da Unama, unidade do município de Santarém, Elzo Vieira.

Entre os cursos oferecidos pela instituição estão Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia, Gastronomia e Medicina Veterinária, e muito mais. Conheça todos os cursos oferecidos pela Unama e garanta já a sua vaga!

A Unama conta com clínicas totalmente equipados, que oferecem atendimento ao público (Reprodução/Unama)

Inscrições e provas

Para participar do vestibular da Unama, basta se inscrever até o dia 26 deste mês, no site da instituição. E se você ainda tem dúvidas sobre os cursos, é só acessar o site e ficar por dentro das opções disponíveis na unidade mais próxima de você e se preparar para as provas, que serão aplicadas no dia 26 de novembro, no município de Santarém, e no dia 27 de novembro, em Belém.

Não fique de fora e garanta a sua vaga para conquistar o tão sonhado diploma! Vem pra Unama!