A importância das escolas incentivarem a leitura no ensino fundamental

A leitura é a principal ferramenta que nos permite pensar e formar opiniões acerca de qualquer assunto. É preciso analisar, pois, de que maneira essa prática é construída desde as séries iniciais uma vez que há, infelizmente, muitos cidadãos considerados analfabetos funcionais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mediante essa realidade, é relevante compreender a importância de as escolas brasileiras, sobretudo de ensino fundamental, incentivarem as práticas de leitura nas crianças a fim de torná-las cidadãs conscientes.

O que, de fato, torna os cidadãos plenos? Essa pergunta nos faz pensar nas diferentes maneiras que os indivíduos têm de enxergar o mundo, as suas realidades. Quando se fala de crianças e adolescentes, não se pode prescindir a visão do desenvolvimento integral, de possibilitar que todos tenham contato com a cultura, a arte, o esporte, que tenham momentos de lazer e estejam em espaços seguros para conviver e se conectar com outros de sua idade.

VEJA MAIS

Entretanto esta construção e a permissão de conhecimentos só se dá na íntegra no seio escolar a partir do estímulo com projetos efetivos como o hábito da leitura todos os dias na sala de aula ora de maneira lúdica ora reflexiva, abordando temas relevantes como direitos e deveres, além de mostrar a importância de se tornar pessoas responsáveis para formar o caráter e a identidade dessas crianças desde o ensino fundamental menor.

Livros alimentam a mente. Portanto, o incentivo das escolas desde o ensino fundamental se torna imprescindível visto que as práticas de leitura na escola permitem que o aluno amplie o seu repertório sobre muitos assuntos.

Ademais a leitura não limita o aluno a apenas novas palavras, intensificando o seu vocabulário, ela também permite que o discente tenha contato com novas informações, experiências, culturas, configurando-se, dessa forma, alternativa de se criar cidadãos prontos para encarar a realidade que os cercam.

Com uma metodologia diferenciada, o Sistema de Ensino Rosana Bastos incentiva os estudantes a terem o hábito da leitura desde o início do ensino fundamental. Clique aqui e saiba mais.