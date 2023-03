A Hora do Planeta: entenda como a empresa Cidade Limpa pode ajudar na causa ambiental

No próximo sábado, dia 25 de março, às 20h30, pessoas, empresas e instituições do Brasil estão convidados a apagar as luzes de casas, edifícios e monumentos por uma hora, se somando ao movimento global da Hora do Planeta 2023. O movimento tem como objetivo conscientizar indivíduos, empresas e poder público a respeito dos desafios socioambientais da atualidade, como a emergência climática e a perda da biodiversidade.

Segundo a organização, o apagar das luzes é um convite para uma pausa na rotina a fim de pensar em como cuidar do planeta. Seja limpando a praia, plantando árvores, engajando-se em movimentos comunitários ou reunindo amigos para um evento da Hora do Planeta. A ideia é mostrar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode contribuir para a saúde do meio ambiente.

Além de ações como a campanha da WWF, empresas e instituições podem adotar outras medidas ambientais, como a coleta e transporte de resíduos, a destinação adequada de lâmpadas, o gerenciamento de resíduos industriais e o tratamento de incineração. Com o gerenciamento de resíduos são evitadas contaminações de solo e água, disseminação de doenças e muitas outras formas de destruição ambiental.

A gestão de resíduos é uma ação positiva que deve ser implementada com o auxílio de empresas especializadas para evitar impactos danosos ao meio ambiente. Esse auxílio especializado tem sido de grande ajuda para que isso seja feito apropriadamente, salvando a fauna e flora do país.

