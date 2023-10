A escola vai até a arte

A arte como instrumento de educação é uma excelente ferramenta de atração para envolver crianças e jovens em contextos que permitam desenvolver um olhar mais amplo e crítico sobre o mundo de forma geral. Para além de uma grade curricular, ao qual estão submetidos, o contato com a arte quebra uma rotina, provoca a criatividade e traz a emoção a tona.

Porém, quando se trata de comunidades periféricas, nem sempre é possível o contato do público com a arte e seus artistas. Logo, vem a importância de iniciativas que promovam esses encontros. Foi o que aconteceu na exposição “Amazônia Líquida”

Um desses movimentos é o chamado “Levar a escola até as exposições”, o que demanda a parceria entre escola, artistas, galerias e até mesmo empresários que queiram incentivar, através de patrocínio, essa iniciativa.

A artista Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf, através do Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU), conseguiram levar arte, conhecimento e orgulho pela nossa natureza para estudantes que tiveram visitas guiadas na exposição “Amazônia Líquida” e puderam ficar cara a cara com os artistas.

“Eu fico muito emocionada quando vejo os olhos das crianças e adolescentes brilhando ao terem contato com a arte, isso não tem preço”, declarou Rose Maiorana.

Na visita, as crianças puderam tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre o olhar através das lentes: “Os estudantes são curiosos e poder, através do meu trabalho, compartilhar um pouco de conhecimento sobre fotografia com eles foi enriquecedor para mim, seja como pessoa, seja como profissional”, enfatizou Tarso Sarraf.

O fato é que arte e educação podem e devem andar lado a lado. Toda sociedade ganha com isso!