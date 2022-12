5 sugestões para presentear o amigo oculto

Dezembro é o mês das confraternizações e reuniões e, às vezes, bate aquela dúvida na hora de presentear o amigo oculto. Para ajudar nesta missão, separamos cinco sugestões de presentes disponíveis na Estação Cosméticos.

Se o seu amigo secreto é ligado nas novidades tecnológicas e curte uma música como trilha sonora das atividades, as caixas de som e fones de ouvidos são ótimas opções. Na Estação há modelos descolados e que garantem um visual marcante para o usuário, como o fone de ouvido bluetooth gatinha.

Os fones de ouvido de gatinha oferecem um visual descolado (Divulgação)

Produtos de beleza e itens de maquiagens são presentes que agradam e que não tem erro. Os kits de pincéis, paleta de sombras e batons estão entre os produtos mais procurados e que podem ser encontrados em todas as unidades.

Os kits de pincéis e as paletas de sombras são presentes que ajudam a montar o look das festas de fim de ano (Divulgação)

A embalagem é um gesto de carinho e cuidado com o presente e faz toda a diferença. Pensando nos pequenos detalhes, o estabelecimento oferece o buquê de maquiagem, com a opção de produtos à sua escolha para montagem.

O buquê de maquiagem é uma sugestão criativa e que destaca o cuidado na hora da escolha dos itens (Divulgação)

Se você ainda tem dúvidas sobre as preferências do seu amigo oculto ou se é uma pessoa de pouca convivência, os cartões presentes são as sugestões mais indicadas para não errar.

As sete unidades da loja dispõem do "cartão presente Estação Cosméticos", com diferentes quantias para presentar com qualquer item disponível.