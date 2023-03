5 motivos para ter um Toyota Corolla Cross 2023

Bem completo e seguro, o Corolla Cross se destaca por ter recursos eletrônicos diferenciados, que valorizam o utilitário esportivo Toyota e tornam o veículo irresistível. Essas características únicas fazem com que esse carro seja um dos mais vendidos da Thai Toyota.

De acordo com Maicon Luiz São José, gerente comercial da Thai Toyota, o Corolla Cross é um carro robusto, ou seja, é a melhor solução para quem procura um veículo mais alto com o conforto e a segurança de um sedã.

“O exterior do veículo conta com uma grade frontal com características mais esportivas, faróis dianteiros e as lanternas em Light-Emiting Diode (LED) e também contém iluminação diurna”, explica Maicon.

Veja, a seguir, cinco motivos para ter um Corolla Cross:

1. Sistema Híbrido Flex: responsável pela entrega de mais economia, tranquilidade e melhor desempenho, garantindo uma melhor experiência de condução ao motorista, além da contribuição para o meio ambiente;

2. Design: o para-lama é fundido ao veículo e garante dinamismo. Além disso, a linha de cintura é larga e alta, aumentando ainda mais a imponência do Corolla Cross;

3. Segurança: todas as versões do veículo contam com o Toyota Safety Sense, ou seja, os carros possuem sete airbags; assistente de pré-colisão; deformação progressiva da carroceria; assistente de permanência de faixa; controle de velocidade e farol alto automático;

4. Conforto e comodidade: o excelente espaço interno do modelo ajuda a tornar o carro ainda mais completo e confortável, tanto para o motorista quanto para os passageiros;

5. Garantia de cinco anos: a Thai Toyota oferece cinco anos de garantia para todas as versões de Corolla Cross, o que proporciona mais tranquilidade e segurança para o consumidor.

Além de todas essas vantagens, o Corolla Cross conta com as seguintes versões: XR, XRE, GR-Sport, XRV Hybrid e XRX Hybrid. Clique aqui e tenha mais informações para garantir o seu veículo com as melhores taxas do mercado.