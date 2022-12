5 maiores benefícios da aula de educação física para os alunos

Ao falar de educação física, é necessário pronunciar os elementos que são os componentes da aptidão, como velocidade, força, agilidade, equilíbrio e coordenação. Essas habilidades devem ser lembradas no planejamento das aulas práticas de educação física, pois tornam possível uma prática esportiva de melhor qualidade.

Segundo o professor de educação física, Anderson Jasts, que atua no Sistema de Ensino Rosana Bastos, na educação física escolar o principal objetivo é desenvolver os conhecimentos da cultura corporal de movimento, buscando criar um cidadão crítico, participativo e autônomo.

Veja, a seguir, como essa disciplina beneficia os estudantes:

1. Fortalece o sistema imunológico: o mecanismo de melhora do sistema imunológico está associado ao efeito que a atividade física regular proporciona ao organismo: aumento dos linfócitos, ou seja, das células de defesa que cumprem a função de combater e destruir agentes patogênicos como as células tumorais ou as infectadas por vírus e bactérias;

2. Promove o bem-estar físico e mental: além de melhorar a aptidão física, o exercício físico regular também pode melhorar a capacidade cognitiva e reduzir os níveis de ansiedade e estresse em geral. Os exercícios ajudam a melhorar a autoestima, a imagem corporal, a cognição e a função social de pacientes em risco de saúde mental;

3. Ajuda no emagrecimento e controle do peso: a atividade física mostra-se como uma aliada no combate e prevenção da obesidade, aumentando o gasto calórico, reduzindo assim os níveis de gordura corporal, além de auxiliar no controle da pressão arterial, melhora o condicionamento físico e aumenta a imunidade;

4. Auxilia na interação social: através de atividades da educação física é possível criar espaços de desenvolvimento crítico, respeito às diferenças, solidariedade e cooperação. Também contribui na promoção, prevenção e reabilitação da saúde física e mental. Sendo assim, o estudo da educação física é o ser humano como um todo;

5. Diminui o risco de doenças cardíacas: a prática regular de exercícios pode ajudar a prevenir doenças cardíacas e Acidente Vascular Cerebral (AVC), fortalecendo o músculo cardíaco, além de reduzir a pressão arterial e aumentar os níveis de HDL (colesterol bom), diminuindo os níveis de LDL (colesterol ruim) e a melhora na circulação sanguínea.

O Sistema de Ensino Rosana Bastos, por meio de professores altamente capacitados, oferece aulas de educação física aos estudantes do ensino fundamental e médio.