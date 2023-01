4 motivos para comprar uma Toyota Hilux

Ao contrário do que muita gente pensa, escolher o carro ideal não costuma ser uma tarefa tão fácil. Afinal de contas, devem ser levados em consideração aspectos como consumo, motorização, conforto e também tecnologia. Por isso, é preciso conciliar desejos e necessidades para tomar a melhor decisão possível. Entre as principais escolhas dos brasileiros, de acordo com a Revista Quatro Rodas, está a Hilux, que está disponível em Ananindeua e Castanhal com condições especiais na Thai Toyota.

O modelo é ideal para estradas de terra e também para a cidade (Divulgação Thai Toyota)

Confira abaixo os principais motivos para a marca ganhar esse título:

De acordo com o gerente geral da Thai Toyota, Clayton Comesanha, a Hilux oferece grandes diferenciais pela qualidade, durabilidade e valorização no mercado. Além de ser recomendada para os estilos urbanos e rurais, atendendo todas as necessidades para quem busca pelo modelo.

Vantagens:

1. Design único e exclusivo

O design da Hilux é uma atração à parte, o modelo possui um visual despojado e único que passou por uma série de reestilizações e agrada até mesmo os mais ríspidos e exigentes com design. Com modificações na dianteira e na traseira, a caminhonete ganhou não apenas em beleza, mas também em funcionalidade, o veículo pode ser utilizado tanto para trabalho, quanto para lazer.

2. Capacidade de carga

A Hilux é um dos modelos mais confortáveis do mercado e ainda possui uma ampla capacidade de carga. Na caçamba da Hilux é possível acomodar 1000 litros ou então levar uma carga de 1 tonelada.

3. Conforto

O conforto é um dos itens que merecem grande destaque neste veículo. As grandes dimensões da picape garantem uma cabine ampla, que comporta cinco adultos de maneira confortável sem que seus ombros fiquem esbarrando. Além disso, alguns componentes tornam a viagem mais confortável, tais como a central multimídia que garante conexão com celulares Android ou IOS, televisão e ar-condicionado com saída traseira.

4. Segurança

No quesito segurança os modelos Hilux contam com a tecnologia Toyota Safety Sense é um pacote de segurança projetado para trazer segurança a motoristas e passageiros durante o uso do veículo, que conta com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, faróis altos automáticos, sistema de assistência de permanência de faixa, assistente de traçado e sinalização e sistema de colisão e detecção de pedestres.

Em Ananindeua e Castanhal, a Thai Toyota está com taxas e bônus especiais no modelos Hilux. Clique aqui e garanta o seu.

Endereço:

Unidade em Ananindeua: Rod. BR 316, KM 2,5, 0 - Coqueiro - Ananindeua-PA

Unidade Castanhal: Tv. Duque de Caxias, 248 - Saudade I - Castanhal-PA