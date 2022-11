4 maneiras de usar a cristaleira na decoração da sua casa

Para quem deseja redecorar a casa e dar um toque de sofisticação e modernidade, as cristaleiras podem ser excelentes opções. O móvel é atrativo e combina com vários estilos, podendo provocar uma viagem ao passado e até mesmo modernizar a casa ou escritório.

Confira abaixo a função desse móvel e as opções para compor a decoração de casa:

Qual é a função da cristaleira?

Além de ser elegante e deixar a decoração mais sofisticada e moderna, a cristaleira tem a função de guardar e exibir peças usadas em momentos especiais, como louças, cristais, coleções e até mesmo presentes herdados, como um objeto decorativo passado de geração em geração.

Portanto, esse móvel geralmente tem um significado muito especial. A cristaleira também pode ser adaptada para tornar-se mais funcional. Desse modo, ela cai bem em banheiros, quartos e até cozinhas.

Como usar cristaleiras na decoração?

Esse móvel pode remeter a tradicionalismo, mas pode ser super versátil para comportar livros e compor de forma moderna o ambiente (Divulgação Eletromóveis)

Coleções: para quem adora coleções e deseja guardar o seu acervo em ambientes iluminados e sem acúmulo de pó, a cristaleira pode dar um charme a mais e deixar a coleção pública, assim, as visitas irão adorar conferir as peças sem precisar tocá-las.

Outra forma interessante de usar as cristaleiras são para guardar acervos de livros, o que proporciona uma decoração clássica e ao mesmo tempo despojada e culta (Divulgação Eletromóveis)

Livros: aos amantes da literatura, a cristaleira servirá como uma minibiblioteca onde será possível combinar com a decoração e deixar a casa ainda mais encantadora. É uma boa opção para quem tem escritório.

As cristaleiras são móveis super versáteis, comportando elegantemente bebidas (Divulgação Eletromóveis)

Bebidas: para quem não abre mão de um bom drink e deseja compor a decoração do ambiente, as cristaleiras também podem auxiliar, basta caprichar na escolha do modelo e da cor. A cristaleira preta fica ótima para guardar garrafas de uísque, por exemplo.

Para quem ama requinte e elegância, os modelos clássicos são as grandes apostas (Divulgação Eletromóveis)

Função clássica: e que tal voltar ao passado da história da peça e guardar apenas cristais? Certamente, ela atribuirá um toque sofisticado e moderno à decoração, principalmente em um modelo mais minimalista.

Agora é só seguir as dicas e escolher a cristaleira que melhor se adequa ao estilo da sua casa. A Eletromóveis oferece várias opções de modelos, cores e estilos. Clique aqui e confira.