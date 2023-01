4 dicas de comidas disponíveis no Preço Baixo para curtir o BBB

O Big Brother Brasil está no ar e para acompanhar os participantes da casa mais vigiada preparamos quatro dicas de comidinhas disponíveis no Supermercado Preço Baixo para curtir com a família e amigos.

A primeira indicação é a pipoca. Uma das comidinhas mais práticas e fáceis, pode ser preparada no microondas, na pipoqueira elétrica e até mesmo na panela e pode ser incrementada com vários ingredientes, como leite condensado, temperos, manteiga e outros de sua preferência.

O Preço Baixo conta com uma seção completa com milhos de diferentes marcas, preparados para microondas e itens para complementar.

O Preço Baixo conta com ingredientes para vários tipos de receita para curtir o BBB 23. (André Oliveira / O Liberal)

A pizza é a sugestão mais indicada para aqueles com mais fome e pode ser feita de modo artesanal preparando desde a massa até o recheio com ingredientes disponíveis no Preço Baixo; pré-pronta na seção de frios ou na lanchonete do supermercado.

A pizza do Preço Baixo é preparada com ingredientes frescos, feita e assada na hora com uma variedade de sabores.

Outra dica é o pão de queijo, lanche considerado prático. Você encontra pré-pronto nas seções de todas as unidades do grupo, e para deixar mais sofisticado é possível adicionar doce leite, manteigas, cremes de queijo e brigadeiro.

Para os que gostam de cozinhar, o alimento pode ser preparado de várias formas com receitas disponíveis na internet com itens facilmente encontrados nos supermercados.

Os sanduíches recheados com queijo, presunto, patês, frango ou outro recheio da preferência da turma são alternativas para acompanhar momentos da casa, como as provas do anjo e do líder, jogo da discórdia e paredão.

Refrigerantes, sucos, cervejas e vinhos são opções de bebidas para servir junto com os lanches. O Supermercado Preço Baixo dispõe de uma adega completa com vários rótulos de destilados, espumantes, vinhos e bebidas em geral.