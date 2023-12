30 anos do Castanheira: Programação diversificada reúne música, talks e games nesta sexta

Apresentações musicais, bate papo sobre os principais assuntos do momento e com um game show ao vivo, a programação de aniversário do Castanheira entra no segundo dia de comemoração, nesta sexta-feira (01). O evento de celebração dos 30 anos de inauguração do shopping center referência na região metropolitana de Belém é realizado com apoio do Grupo Liberal, e vai até o dia 14 de dezembro, sempre das 16h até às 22h.

Entre as atrações, estão os Talks, que acontecem das 16h às 17h30. Durante os bate papos, especialistas de diferentes áreas irão abordar temas como academia e suplementação alimentar, peças adequadas para acompanhar o crescimento dos filhos, sustentabilidade no mundo fashion, tendências de decoração, acessórios de moda e colorimetria, entre outros.

Talks acontecem das 16h às 17h30 (Divulgação: O Liberal)

Além dos Talks, a comemoração do ‘Casta’ também conta com games interativos de perguntas e respostas, onde a plateia e os participantes têm a oportunidade de ganhar prêmios. As atividades acontecem das 18h às 19h30, todos os dias, e serão comandadas pelos apresentadores Markinho Pinheiro e Kaco Barros.

Comemoração do ‘Casta’ também conta com games interativos de perguntas e respostas, onde a plateia e os participantes têm a oportunidade de ganhar prêmios (Divulgação: O Liberal)

Para os amantes de música, o Castanheira preparou shows incríveis com artistas renomados. Entre os nomes que vão se apresentar estão Valéria Paiva, Georocks, Willian Cesar e Cristiano, Luan Kassio, Amanda Di Paula, Nelsinho Rodrigues, Kataryna Avela, Valentina (The Voice Kids), Ruan Lennon, Thiago Costa, Markinho Duran, Eduardo e Gabriel e Carol Ferreira.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Nesta sexta-feira, a programação traz uma palestra imperdível com Rosylenna, que irá compartilhar dicas valiosas sobre como acompanhar o crescimento dos filhos por meio das peças de roupa mais adequadas à personalidade deles. Em seguida, às 18h, será a vez do game com Markinho Pinheiro, uma oportunidade única para testar suas habilidades e se divertir com amigos e família. Logo mais às 20h, o palco será tomado pelo talento de Sandro Almeida, humorista especializado em fazer o público gargalhar durante todo o show.

Não perca a chance de se divertir e participar de atividades enriquecedoras em um dos principais shoppings de Belém. Confira a programação completa:

1 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Rosylenna (Saiba como acompanhar o crescimento dos seus filhos com as peças mais adequadas à personalidade deles)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) -Sandro Almeida (humor)

2 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Tony Palha (Mundo fashion e a sustentabilidade, como transformar seu look)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Georocks

3 de Dezembro

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Willian Cesar e Cristiano

4 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Nyara Castanho e Danielle Cunha (Tendências de decoração que vão deixar seu lar com personalidade e conforto)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Luan Kassio

5 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Felícia Maia (Acessórios de moda: como compor seu visual e agregar estilo com os mais variados acessórios)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Amanda Di Paula

6 de Dezembro

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Nelsinho Rodrigues

7 de Dezembro

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Kataryna Avela

8 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Juliana Vasquez (Colorimetria, sua cor ideal. Estilo, moda e imagem pessoal)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Valentina (The Voice Kids)

9 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Rayana Corrêa (Combinação de calçados: como escolher as melhores peças. Mitos e verdades sobre estilo)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Ruan Lennon

10 de Dezembro

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Thiago Costa

11 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Wanderson Monteiro (Perfumaria e cosméticos: conheça as principais notas olfativas e como combinar o uso para um aroma marcante e agradável)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Markinho Duran

12 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Cíntia Garcia (Bem-estar: Bem-estar mental no dia a dia)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Eduardo e Gabriel

13 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Flávio Amoedo (A cozinha dos sonhos para criar momentos especiais com sabor e afeto)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Carol Ferreira

14 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Pedro Braga e Marina (A importância dos cuidados e da adoção aos animais

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Rebeca Lindsay

Não perca!

Palco Castanheira 30 anos

Quando: de 30 até 14 de dezembro

Horário: de 16h até 22h

Onde: Shopping Castanheira, praça central (BR-316 – Km 01 – S/N).