30 anos do Castanheira: inovação e praticidade para clientes

O Castanheira Shopping, localizado na região metropolitana de Belém, tem se destacado pela sua inovação e praticidade na hora de proporcionar uma experiência única aos seus clientes ao longo de 3 décadas. Com uma variedade de serviços disponíveis em um só lugar, o empreendimento vem mudando a maneira como os paraenses fazem suas compras.

O Castanheira Shopping oferece serviços de cuidados com a saúde, beleza, serviços automotivos, lavanderia, tecnologia, pet shop, caixas eletrônicos, bancos e lotéricas, entre outras lojas de praticidades. De acordo com João Augusto Rodrigues, executivo do Grupo Líder, o objetivo é que os clientes do shopping vejam o local como uma referência para resolver as demandas diárias, inclusive as mais complexas. “Entendemos que isso não só muda a forma com que o cliente olha para nós como também aumenta a frequência com que ele nos visita, afinal, o shopping passa a ser também uma opção para resolver questões triviais”, avalia.

A gestão da experiência do cliente é uma premissa básica para o Castanheira. Por isso, a instituição busca sempre se ligar verdadeiramente com o público que segue cada vez mais conectado com o avanço dos meios de comunicação e da tecnologia. O Shopping possui um aplicativo próprio, que oferece promoções exclusivas e informações sobre eventos e serviços disponíveis no local.

Shopping oferece serviços de cuidados com a saúde, beleza, lavanderia, tecnologia, pet shop, caixas eletrônicos, bancos e lotéricas, entre outras lojas de praticidades. (Foto: André Oliveira/ O Liberal)

A atualização do modo de consumir causou um impacto relevante para a população, criando expectativas nunca antes vistas. Segundo João Augusto Rodrigues, o empreendimento transforma dados em conhecimento útil, para melhorar a vivência dos consumidores. “Nós buscamos insights para montar uma estratégia tática assertiva, que é a de construir relacionamentos e potencializar os lucros”.