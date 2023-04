3ª Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense movimentou a economia paraense

O movimento intenso de visitantes e a presença de diversas autoridades durante os três dias da Feira de Negócios do Cooperativismo reafirmaram uma realidade: o cooperativismo é a grande tendência de negócio para as cadeias produtivas do Estado. O evento também reafirma o Sistema OCB/PA como o representante máximo das cooperativas paraenses, cooperativismo no estado e gerando negócios.

O objetivo da 3ª FENCOOP, única neste formato em todo o Brasil, foi mostrar à sociedade paraense a potencialidade e a diversidade das cooperativas, desde chocolates premiados a soluções de crédito inteligente. A programação ocorreu entre os dias 26 e 28 de abril, na Estação das Docas, e recebeu cerca de 25 mil visitantes.

A terceira feira evidenciou a grandeza do cooperativismo no Pará, com a presença de grandes autoridades políticas e assinaturas de termo de cooperação entre o Sistema OCB/PA e entidades estaduais e federais, que marcou a cerimônia de abertura. Durante o momento solene, estiveram presentes os Secretários Estaduais Giovanni Queiroz, da SEDAP, Paulo Bengtson, da SEDEME, juntamente com a Presidente da Jucepa, Cilene Sabino. Também se fizeram presentes os Deputados Estaduais parceiros do cooperativismo, Fábio Freitas e Wescley Tomaz.

Representante da Frente Parlamentar do Cooperativismo (FRENCOOP), o Deputado Fábio Freitas, apresentou 14 pautas em defesa do cooperativismo durante os seus quatro anos de exercício na Alepa. “São quatorze pautas que eu tenho que lutar até o final do mandato, nesses 4 anos, para que o setor venha desburocratizar e descomplicar para que vocês venham produzir muito mais ainda”, ressalta o deputado durante sua fala na cerimônia de abertura.

O titular da Sedeme, Paulo Bengtson, ressaltou a importância da FENCOOP. "A Feira de Negócios para dar visibilidade e incentivar o cooperativismo no Estado. A Sedeme é parceira do Sistema OCB/PA e cria instrumentos que potencializam o contínuo crescimento do setor”, afirma Paulo Bengtson.

Com o tema “A Diversidade no Negócio Cooperativo”, cooperativas de diversos municípios do estado apresentaram produtos e serviços, e como empreender de forma coletiva pode ser uma solução econômica. Além disso, a feira possibilitou o fomento de acordos e negócios entre as cooperativas.

Durante a feira, estiveram presentes cooperativas de todos os ramos de atividades econômicas distintas presentes no Pará, como as cooperativas que trabalham com turismo ecológico, energia renovável, coleta seletiva, compras coletivas, mineração, educação, transporte, saúde, crédito e agricultura familiar. Dessa forma, a feira se torna a principal vitrine do cooperativismo no Pará.

O evento é uma realização do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará (Sistema OCB/PA) e conta com a coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Pará (SESCOOP/PA).

Ao longo dos três dias, além da exposição de produtos e serviços das cooperativas, foi realizada uma programação diversificada com seminários, palestras, encontros e apresentações culturais regionais. A novidade foi o 1º Workshop Nacional das Cooperativas de Consumo da Construção Civil, que reuniu cooperados da Coopercon de todo o Brasil, os Encontros de Mulheres e Jovens Cooperativistas. Outro momento, de suma importância, foi a presença da equipe técnica do Sistema OCB/PA realizando atendimento na unidade móvel, para atender da melhor forma as cooperativas e pessoas interessadas em saber mais sobre o cooperativismo.

“A realização da FENCOOP é um momento singular para o cooperativismo paraense. A sociedade consegue conhecer em um só lugar o que está sendo produzido, além da geração e realização de negócios entre si, promovendo a intercooperação. Durante os três dias conseguimos mostrar a força que o cooperativismo tem, o quão é importante para a geração de empregos e negócios, além do seu potencial desenvolvimento.” frisa o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.