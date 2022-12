3 dicas para abrir uma franquia de forma segura

O universo de franquias é uma das opções mais seguras de investimento para profissionais que desejam entrar para o mundo do empreendedorismo. Segundo relatório de desempenho do 1º Trimestre de 2022 da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o resultado do faturamento das franquias neste período foi de R$ 188,568 milhões, com uma taxa de crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2021. Entretanto, mesmo com todas as oportunidades, é necessário alguns cuidados jurídicos para evitar futuras frustrações antes de investir nesse modelo.

O que é uma franquia?

O termo franquia é utilizado para representar a relação entre o franqueado e franqueador, os direitos e obrigações desta relação e a unidade operada pelo franqueado.

O franqueador fornece ao franqueado o direito de comercialização de seus produtos e serviços, além de seu conhecimento, ou seja, seu know-how e gerenciamento. Este modelo de negócio é regido pela lei no 8955/94, logo, a circular de franquia é obrigatória e deve ser apresentada pelo franqueador, indicando as condições jurídicas.

Já o franqueado investe, trabalha e assume integralmente os custos de montagem e operação de sua loja franqueada e também remunera a franqueadora pela transferência de know-how, treinamentos, uso da marca e assistência contínua.

Para o advogado Leonardo Xerfan critérios como análise financeira e de mercado são primordiais antes de investir em franquias (Arquivo pessoal)

De acordo com Leonardo Xerfan, advogado no escritório Xerfan Advocacia S/S, é de extrema importância que os franqueados se certifiquem da veracidade das informações contidas na circular.

“Informações falsas podem trazer consequências irreversíveis ao negócio, uma vez que a previsão de rentabilidade, dentre outras, foram feitas com base na circular. A veracidade das informações é de tamanha importância que a existência de informações falsas podem gerar a anulação do contrato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, nos moldes do §2º do artigo 2º da Lei 13.966/2019”, explica o advogado.

Confira abaixo três dicas essenciais preparadas pelo especialista:

Pesquisa

Antes de assumir uma franquia, o investidor deve fazer uma análise do negócio. Não basta escolher a mais lucrativa. É preciso avaliar a compatibilidade da atividade com o perfil de empreendedor.

“Pesquise as franquias, faça uma análise do negócio. Certifique-se que o negócio se encaixa com o seu perfil e suas habilidades. Tenha critérios de análise e veja se o negócio se adequa aos seus critérios”, comenta Leonardo Xerfan.

Avaliação da experiência

Outra dica essencial é avaliação. Para obter o sucesso já alcançado pelo franqueador, é preciso ter o apoio na forma de bons treinamentos, inovação tecnológica aplicada ao negócio e suporte operacional. Isso pode ser medido conversando com os donos de outras unidades que já estão em operação.

“Avalie a experiência do franqueador e o suporte oferecido por ele. É preciso ter o apoio dele para que o negócio dê certo, já que ele trará o “know how” da empresa, além de dispor do treinamento do pessoal e do suporte operacional. Converse com outros franqueados para saber como foi a experiência deles com o franqueador”, explica Xerfan.

Financeiro

A análise financeira é um dos principais pontos a serem analisados antes de decidir investir no modelo de franquias. É necessário ter capital suficiente para iniciar e para manter a operação até que ela se torne rentável. O risco de gastar mais do que havia sido planejado é uma possibilidade em qualquer empreendimento.

“Não se esqueça de olhar para o financeiro, é importante ter noção da rentabilidade do negócio. Assim, é importante se certificar que você terá capital para manter o negócio nos primeiros anos, até que gere lucro. Por último e não menos importante, cheque a saúde financeira da própria empresa franqueadora, veja seus últimos balanços e como ela se comportou durante momentos de crise, isso trará a segurança de que a franqueadora terá condições financeiras de lhe apoiar”, finalizou o advogado.

E para um garantir um investimento seguro no modelo de franquias, o escritório Xerfan Advocacia S/S possui uma equipe de profissionais especializada no assunto para atender qualquer tipo de demanda. Para saber mais clique aqui.