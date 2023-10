2ª edição de Festival de Cinema Italiano vem aí em Belém

As salas de cinema localizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes, na estação das Docas e no Cine Sesc Ver-o-Peso, vão exibir 32 longas metragens que compõem a 2ª edição do Festival de Cinema Italiano, em Belém, durante os dias 3,4 e 5 de novembro. O evento faz parte do Festival Itália Mia, projeto do Grupo Liberal para o fortalecimento e valorização da cultura, gastronomia, arte, tradições e influência do país europeu no Pará. A iniciativa conta com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

A cada ano, o Festival Itália Mia homenageia uma personalidade italiana, ou com raízes ligadas ao país. O escolhido deste ano é o padre Giovanni Gallo. A vida e a trajetória do religioso que criou o Museu do Marajó serão apresentadas em um documentário totalmente original, criado pelo Grupo Liberal para o Festival.

ara o crítico de cinema e colunista Ismaelino Pinto, a possibilidade do público presente em Belém, e na amazônia como um todo, poder conferir as produções internacionais é uma grande oportunidade: “O festival é uma possibilidade de conhecermos o cinema italiano contemporâneo, de qualidade, que por uma questão de mercado não acaba chegando para nós. O festival também nos permite ver clássicos italianos, como as comédias. Essa também é uma possibilidade de ver e rever grandes artistas como Sophia Loren”.

O Festival de Cinema Italiano no Brasil está presente em mais de 50 cidades e 81 salas, oferecendo a exibição gratuita de filmes, juntamente com uma seleção disponível online no site oficial do evento. Além disso, a iniciativa é organizada pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo e patrocinada pela Embaixada da Itália, celebrando a cultura italiana com todos os amantes do cinema brasileiro.

O Festival de Cinema Italiano apresentará uma retrospectiva de comédias clássicas italianas e os brasileiros terão a oportunidade de assistir quatro filmes pré-selecionados pela Itália para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024. Entre as produções está “Obrigado, Rapazes” (Grazie Ragazzi), uma comédia dirigida por Riccardo Milani, na qual Antonio Albanese interpreta um ator desempregado que ensina teatro em uma prisão e decide encenar a famosa peça de Samuel Beckett, "Esperando Godot".

Outro filme previsto é “O Retorno de Casanova” (Il Ritorno di Casanova), um drama de Gabriele Salvatores, Toni Servillo vive um aclamado diretor de cinema em sua última obra e escolhe contar a história de Casanova de Arthur Schnitzler. Ainda dentro da programação será exibido “A Terra das Mulheres” (La Terra delle Donne), dirigido por Marisa Vallone, é um drama de época que se passa na Sardenha rural durante a Segunda Guerra Mundial, onde Fidela, a sétima filha de uma mulher considerada uma bruxa pela tradição popular, enfrenta o desafio de ser diferente e tem sua vida transformada quando a maternidade a encontra.

Foto: Divulgação ()

O quarto filme apresentado é “A Última Noite de Amore” (L'Ultima Notte di Amore) acompanha os passos de Franco Amore, um tenente da polícia que investiga uma cena do crime onde o seu parceiro de longa data foi assassinado durante um roubo de diamantes. Além desses filmes, o Festival apresentará uma retrospectiva de algumas das principais comédias clássicas italianas, juntamente com filmes inéditos que destacam a produção recente do cinema italiano nos últimos dois anos.

“O cinema italiano é uma cinematografia muito forte, como o francês e outros europeus que acabaram sendo eclipsados pelos americanos. O festival permite esse contato direto com o que está sendo produzido em termos de filmes, de película de arte, um cinema mais profundo. Alguns títulos presentes neste ano são premiados”, afirma Ismaelino.

Sobre o Festival Itália Mia:

Prometendo ser ainda mais espetacular do que a primeira edição, em 2022. O evento deste ano contará com uma variedade de atrações musicais, incluindo artistas renomados como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. Além disso, a programação oficial inclui apresentações de danças tradicionais da Itália e performance da Cia de Dança Ana Unger. A agenda cultural também inclui a exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó, uma experiência imperdível para todas as idades.