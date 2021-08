Alepa vota em 1º turno projeto para oferta de bolsas integrais para alunos autistas

Os deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) votam em 1º turno, na sessão ordinária da Casa desta terça-feira (17), o Projeto de Lei n° 63/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de vagas em bolsas de estudos integrais nas escolas da rede privada do Estado do Pará para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A matéria, de autoria do deputado Miro Sanova, já obteve pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Educação.

Também está na pauta para ser votado o Projeto de Lei nº 41/2021, que visa a instituição do Programa Estadual de Prevenção e Assistência aos Portadores do Mal de Alzheimer e outras providências. A proposição é do deputado Raimundo Santos e teve pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Direitos Humanos.

Outros projetos em pauta são os projetos de lei da deputada Diana Belo (PL nº 78/2021), que declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Pará o “Festival do Açaí”; da deputada Cilene Couto (PL nº 10/2021), que declara e reconhece como de Utilidade Pública para o Estado do Pará, a Associação dos moradores da Vila de Curupaiti e região, do Município de Viseu/PA; do deputado Jaques Neves (PL nº 19/2021), que declara e reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o Estado do Pará a Associação Comercial e Empresarial de São Caetano de Odivelas.

Ainda em votação no primeiro turno, a matéria do deputado Nilton Neves (PL nº 47/2021) propõe a declaração e o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública do Estado do Pará a Associação De Professores Mega Status (Apmes); a matéria da deputada Paula Gomes, que propõe a declaração e o reconhecimento como de Utilidade Pública do Estado do Pará a Associação Cultural Novos Talentos; e o PL nº 126/2021, de autoria do deputado Fábio Freitas, que declara e reconhece como de Utilidade Pública para o Estado do Pará a Associação de Futebol Amador do Estado do Pará – AFAEPA.

Turno Único

Em turno único, a sessão terá apenas dois projetos de indicação: o de nº 50/2020, do deputado Dr. Galileu, que dispõe sobre a criação do programa de atendimento especializado a pessoa idosa nos hospitais públicos e privados e unidades de pronto atendimento, no âmbito do Estado do Pará; e o de nº 11/2021, do deputado Alex Santiago, que institui Indenização de Auxílio Saúde aos Policiais Civis e Militares do Estado do Pará.