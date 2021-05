Pará registra mais de 2 milhões de vacinas já aplicadas

No Pará, 2.022.700 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas, segundo os dados do Vacinômetro, atualizado neste domingo (23), pela Secretaria de Saúde do Estado (Sespa). Até o momento, Anapu (101,69%), Água Azul do Norte (94,35%), Altamira (93,04%), Brasil Novo (87,28%) e Soure (86,13%) são os municípios com melhor desempenho da campanha de vacinação.

O balanço contabiliza que 1.407.914 pessoas já passaram pela 1ª e 2ª fase da campanha, sendo 1.322.478 receberam a primeira dose (93,93%) e 700.222 a segunda dose (49,73%).

Ainda segundo o Vacinômetro, o Pará recebeu 2.896.750 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, sendo 2.620.340 doses enviadas aos 144 municípios, o equivalente a 90,46% de repasse do imunizante.

Quanto ao desempenho da campanha de vacinação para os grupos prioritários, 163.325 profissionais de saúde já tomaram a 1ª dose (cobertura de 95,13%) e 97,396 a 2ª dose (cobertura de 56,73%).

Em relação aos idosos institucionalizados e imunizados, o painel de controle registra que 13.089 receberam a 1ª dose (cobertura de 2366,91%) e 7.702 já receberam a 2ª dose do imunizante (cobertura de 1392,77%). Já os idosos de 60e+, 704.879 foram vacinados com a 1ª dose (cobertura de 88,80%) e apenas 372,394 tomara a 2ª dose da vacina (cobertura de 46,92%).

Até o momento, 14.547 indígenas foram imunizados com a primeira dose (cobertura de 61,02%) e 10.711 já receberam a segunda dose do imunizante (cobertura de 44,93%). Da população quilombola, 41.285 foram vacinados com a 1ª dose (cobertura de 31,81% e somente 4.082 com a segunda dose (cobertura de 3,15%).

Já a população com comorbidades tem um total de 128.263 pessoas vacinadas com a primeira dose (cobertura de 48,46%), e 5.635 foram imunizadas com a segunda dose (cobertura de 2,13%).

Compõe também o grupo prioritário os servidores das forças de segurança e salvamento, onde 19.826 receberam a primeira dose do imunizante (cobertura de 153,84%) e 5.911 foram vacinados com a segunda dose (45,87%).

No último levantamento, os municípios de Chaves (23,58%), Salvaterra (27,16%), Senador José Porfírio (28,25%), São Domingos do Capim (30,13%) e Portel (32,80%) apresentaram o pior desempenho na 1ª e 2ª fase da campanha de vacinação.

Saiba quantas doses foram distribuídas ao Estado do Pará, por laboratório e instituição

Fio Cruz - Astrazeneca: 1.583.600 doses

Butantan - CoronaVac: 1.239.440 doses

Pfizer: 73.710 doses