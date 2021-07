Muitas pessoas procuraram se imunizar contra a H1N1

Aconteceu hoje, dia 11, na Praça da República, em Belém, a ação “Vacinaço”, com o objetivo de incentivar a imunização contra a H1N1, de uma quantidade maior de pessoas. O evento promovido pela Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), gerou uma fila quilométrica ao lado do Theatro da Paz. Desde a última quarta-feira, 9 de julho, a Sesma, ampliou a vacinação contra a influenza A para o público em geral, inclusive para crianças com idade a partir de seis meses, devido a baixa adesão a esta campanha de imunização, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

A vacina contra a gripe atenua possíveis complicações, internações e mortalidade em decorrência das infecções por este vírus.

Esequiel Barros, 33 anos, é técnico em segurança do trabalho e ressalta a importância de manter o calendário de vacinas atualizado, especialmente neste momento de crise sanitária generalizada. “A população precisa procurar os postos de vacinação para ingerir a dose da H1N1, que é disponibilizada todos os anos, mas é importante também se imunizar contra a covid. Com a aplicação das duas vacinas a pessoa fica mais protegida e corre menos riscos, além de diminuir as complicações do quadro clínico, caso seja infectada”, explica.

Ele alerta, porém, que o incentivo é fundamental, mas quanto à organização das filas para manter o distanciamento social ainda é uma preocupação. “A gente vê que as pessoas todas estão fazendo uso de máscaras, constantemente estão passando álcool em gel nas mãos e nos braços, mas a questão do distanciamento social é que precisa ser muito respeitado ainda”, relata.

A Sesma alerta que é preciso respeitar um intervalo de tempo para quem já foi imunizado com, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a covid-19. Aqueles que tomaram a primeira ou segunda dose da Pfizer ou da Astrazeneca precisam esperar, no mínimo, 14 dias para procurar os postos de vacinação e garantir a dose contra a H1N1. Já aqueles que se imunizaram com a Coronavac, precisam esperar os mesmo 14 dias após a segunda dose para se vacinar contra a gripe.

É importante ressaltar que quem foi infectado recentemente pela covid-19 ou apresenta sintomas gripais deve esperar 30 dias para que possa tomar a vacina da gripe.

Deusenete Miranda, 56 anos, é doméstica e conta que já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ela aguardou os 14 dias necessários para se imunizar também contra o vírus da gripe e, apesar de morar distante do centro da cidade e por só possui o domingo disponível para procurar os postos de saúde, por conta da ocupação, viu no Vacinaço a oportunidade ideal para garantir a imunização contra a influenza A. “Eu decidi vir hoje principalmente pela oportunidade de estarem vacinando. Vim sozinha mesmo, mas já vou aproveitar para ter um momento de lazer também e ficar aqui na Praça um pouquinho”, comenta.

A doméstica afirma que prefere se prevenir contra todos os vírus para diminuir as chances de infecção, seja por qual vírus for. “Os sintomas dessas gripes são muito confusos, ninguém sabe mais quando é a influenza e quando é a covid, é importante se prevenir de todas possíveis. Todo ano estou garantindo a minha imunização para esta doença. Com saúde a gente não pode brincar”, acrescenta.

SERVIÇO

Quem não conseguiu aproveitar a ação de ontem pode procurar os postos de saúde da capital, munidos de RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Já o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) é opcional.

Dia: segunda à sexta-feira (exceto feriados)

Horário: 9h às 17h

Local: qualquer uma das 57 salas da rede municipal de saúde disponíveis para vacinação da influenza. Os postos disponíveis você encontra acessando os canais oficiais da Secretaria.