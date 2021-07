Locais em Belém ficam movimentados no segundo final de semana de julho

Neste segundo fim de semana de julho os locais públicos da capital paraense estavam mais movimentados do que geralmente costumava ser quando ainda não existia o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Com a chegada do veraneio no Pará a procura por balneários e praias é o movimento mais comum entre a população, principalmente para os jovens e as famílias com crianças pequenas, como forma de diversão e momento de lazer. Porém, este ano, o que se tem observado é que a capital paraense não está tão vazia como corriqueiramente acontece todos os anos.

Com a disseminação do coronavírus desde o ano passado, algumas pessoas optaram cada vez mais por ficar em Belém para evitar as aglomerações nos ambientes aquáticos.

A família Rodrigues-Abraão escolheu aproveitar o domingo na Praça da República, no centro da cidade, por ser um local ao ar livre e com maior dificuldade de propagação do vírus, em vez de viajar para curtir o fim de semana nas praias da redondezas. Essa foi a forma que o casal de professores Júnior Rodrigues, 37 anos, e Aline Abraão, 36 anos, encontrou de serem mais cuidadosos quanto à saúde deles e dos filhos Alisson Abraão, de 11 anos, e Arthur Abraão, de 6 anos. “Viemos hoje para cá para desestressar um pouco as crianças e os cachorros que já estão muito tempo presos dentro de casa. Durante a pandemia ficamos lá o tempo todo e hoje escolhemos vir para cá por ser um espaço grande que nos permite passear tanto com as crianças quanto com os cachorros” relata Júnior.

Esta foi a primeira vez que a família saiu desde a chegada da pandemia em Belém. Eles planejam viajar este mês para as praias do nordeste paraense, mas ainda estão receosos por conta da grande movimentação que esse período do ano gera nas praias mais procuradas do Estado. O pai conta alguns cuidados que precisará tomar para evitar o contato com o vírus, caso decida proporcionar este momento de lazer para as crianças. “Se a gente tiver que viajar, preferimos ir durante a semana, que é quando tem menos gente, porque final de semana é muita aglomeração. Pretendemos viajar para Bragança ou Salinas até o final do mês, mas ainda estamos analisando a possibilidade e, se acontecer de fato, será durante a semana para não corrermos tantos riscos de pegar as praias muito lotadas”, comenta o professor.

No Parque Estadual do Utinga, em Belém, o movimento também foi grande, frequentado principalmente por jovens que preferiram ficar na cidade do que buscar diversão nos balneários da região. O grupo de amigos, de maioria composta por geofísicos, escolheu o pedal para o primeiro reencontro desde o início da pandemia no Pará. “Já tinha dois anos que a gente não se encontrava e como aqui (o Parque) é um ambiente aberto, nós marcamos aqui até para aproveitar mais a natureza, também por acharmos que aqui teria menos pessoas do que em outro lugares como os balneários, por exemplo”, explica Antônio Leite, de 27 anos, que sugeriu o local e convidou os 3 amigos César Pessoa, 28, Karolina Corrêa, 26, e Rayle Gomes, 25, para aproveitarem o domingo juntos.

A mais jovem do grupo conta que prefere ficar em Belém e fazer programas mais calmos do que viajar para locais que certamente estarão com uma grande quantidade de pessoas. “Eu, particularmente, não gosto de praias lotadas. E essas praias mais próximas ficam muito cheias e eu não gosto”, afirma Rayle.

“Se somar o período de alta temporada e a pandemia, o mais prudente seria as pessoas evitarem esses lugares que não têm muito controle, diferente de um parque que você tem regras, as pessoas te fiscalizam e você de certa forma está mais seguro”, acrescenta Antônio.