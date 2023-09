PSS da Emater oferta 59 vagas para servidor temporário; veja como se inscrever

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) vai realizar um processo seletivo simplificado para contratação de 59 servidores temporários. Os candidatos aprovados na seleção vão desempenhar as funções de Nível Superior (26 vagas), Nível Médio (22 vagas) e Nível Fundamental (11 vagas), conforme informações divulgadas no extrato do edital do PSS, publicado na edital desta terça-feira (5), do Diário Oficial do Estado.

Ainda conforme o documento, o vencimento base varia de R$ 1.367,77 e R$4.309,58, mais benefícios.

As inscrições começam nesta quarta-feira (6) e seguem abertas até a próxima sexta-feira (8). Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem se cadastrar no endereço eletrônico do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (Sipros). Mais informações serão detalhadas no edital, que também ficará disponível no site do Sipros.