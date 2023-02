Petrobras abre processo seletivo com quase 1,5 mil vagas e salários de até R$ 5.5 mil

A Petrobras realizará processo seletivo público para provimento de vagas de níveis médio e superior e formação de cadastro de reserva. O edital foi publicado na manhã desta quinta-feira (9), no Diário Oficial da União (DOU), e já está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela seleção.

Veja aqui o edital completo

Ao todo, estão sendo ofertadas 373 vagas para contratação imediata e 1.119 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para as seguintes áreas:

Enfermagem do Trabalho

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Logística de Transportes - Controle

Manutenção - Elétrica

Manutenção - Instrumentação

Manutenção - Mecânica

Operação

Projetos, Construção e Montagem - Elétrica

Projetos, Construção e Montagem - Mecânica

Segurança do Trabalho

Suprimento de Bens e Serviços - Administração

As inscrições deverão ser feitas no endereço eletrônico do Cebraspe, do dia 15 de fevereiro a 17 de março.

Provas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, devendo responder a 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 Específicos. Os exames ocorrerão nas 26 capitais, além do Distrito Federal, na data prevista de 30 de abril.

Local de trabalho

Ainda de acordo com o edital, o processo seletivo público será realizado para polo nacional de trabalho, podendo os candidatos aprovados serem lotados em qualquer Unidade da Federação em que a Petrobras atue.