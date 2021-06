Vivemos em São Bernardo

Quando Graciliano Ramos escreveu as linhas tristes de São Bernardo, linhas finas em que se equilibram sentimentos, em que se arrastam dores, talvez jamais imaginasse ver as mesmas linhas içadas à realidade dos homens fora do livro, como se sentimento institucional do brasileiro.

Em São Bernardo, a brutalidade de Paulo Honório afasta os seres. Imã capaz de repelir humanidade e afeto.

O fazendeiro bruto, sem estudo, que sai da enxada e vira senhor de terras e homens, vitorioso, poderia ter qualquer sonho, mas se reduz a não crer na fidelidade da mulher, a não nutrir sentimentos pelo filho, a maltratar empregados, a torna-se besta-fera diante das pessoas ao redor.

A ferocidade de Paulo Honório só é suportada pelo homem quase cão de guarda, o jagunço Casimiro Lopes, sempre de arma em punho, sempre pronto a qualquer coisa, na mesma vibração violenta do patrão.

São Bernardo, a terra de fartura e sonhos imaginada por Graciliano, aos poucos vai dando lugar ao abandono, à tristeza e à solidão, também imaginados pelo escritor. No fim, sozinho nos decrépitos salões da antiga fazenda, o homem bruto se vê largado ao azar de ser triste, de ser vítima de sua própria torpeza e desumanidade, na escuridão das noites, só quebrada pelo badalar de um velho relógio.

Quando li São Bernardo, escrito no distante 1934, lembro do espanto de alguém, de um lugar, ser atingido de forma tão avassaladora pela desolação. Hoje, relendo as mesmas poucas páginas, talvez não achasse surreal que aquilo tudo fosse, um dia, capaz de nos atingir em cheio, tal qual avalanche de fatos que soterra de forma inevitável nossas vidas.

Os últimos dias, na verdade, foram desoladores.

Ser brasileiro é se submeter às mesmas brutalidades de nossos Paulos Honórios, tantos, em cada esquina, em repetição de ânimos que nunca termina. Ser brasileiro, ao menos viver aqui e ter consciência, saber da realidade, se tornou sofrer com uma dor durante o dia e sarar logo à noite, para, no dia seguinte, sofrer com nova dor e torcer por nova cura.

Uma sucessão de fatos que acaba moendo alma, em nunca ser possível sarar plenamente, até a exaustão, exatamente como os personagens de São Bernardo, imaginados para sofrer, calados, aos desmandos do patrão.

Não há cura pela morte de Kathlen, grávida, baleada, assim como não há cura pelas oito gestantes mortas no Rio de Janeiro, todas pretas; não há cura para indígenas sendo massacrados; para a falta de vacina, para a fome que volta, galopante, para os descasos, para os quase 500 mil mortos pela covid.

São tantas as curas necessárias, tantas as dores que se repetem, que acabo desconfiando da identidade de Deus: é Graciliano, impassível, escrevendo nossa história. Só isso explicaria tantos Paulos Honórios assistindo, cruéis e insensíveis, a triste derrocada de uma nação.