Os dias que virão

Impossível haver, ainda hoje, quem acredite ser uma ilha, isolado de tudo e de todos, fechado em sua vida, achando não existir, em nenhum canto, fato capaz de lhe influenciar.

Se existe, talvez sua ideia tenha tempo breve diante de ver que uma guerra lá longe, em uma Ucrânia que mal se conhece, que mal se fala, seja capaz de tantas coisas, fora o horror bruto e cru de corpos ensanguentados, sem vida; fora a tristeza de imigrantes percorrendo longos quilômetros, em meio a balas cruzadas dos dois lados, para poder sobreviver.

No meio disso tudo, em guerra moderna, até difícil de entender, surgem medidas e embargos de vários cantos, buscando punir o agressor. Meios de pagamento se retiram da Rússia, empresas param de operar em seu território, bancos russos são impedidos de seguir comerciando em terras estrangeiras. Sobrou até para o strognoffe, que passou a ser proibido em famoso restaurante de São Paulo, medida tão ineficaz que logo foi abandonada.

Ocorre que, no limiar da briga, surge a medida brusca de se embargar petróleo russo, logo o petróleo, ainda motor poluidor a movimentar as muitas máquinas da nossa sociedade.

Como não podia deixar de ser, as faces da medida, os tapas do impacto, chegam certeiros em todos os rostos, principalmente naquelas faces finas e rosadas dos que ainda sonhavam em ser ilhas imaculadas, salvaguardadas das doidices dos homens e do mundo.

Surge o anúncio não aguardado: gasolina aumentará e não há nada que possamos fazer. Talvez chegue a dez reais o litro.

Pavor, pânico e desespero em uma maioria do povo já tão massacrada por mandos frouxos do governo, a permitir preços na estratosfera, agora obrigados a filas quilométricas nas postar de postos, ao redor do país, buscando guardar um pouco de combustível ainda em preço não tão proibitivo.

Talvez tenhamos menos carros nas ruas, nestes tempos em que a Rússia agride a integridade de uma Ucrânia que parece resistir. Talvez sejam dias de trânsito menos tenso, nas imposições mundiais de ter de se preferir comer do que tirar o veículo da garagem.

E, de tudo que somente afirmo com talvez, também tenho as certezas: preparemo-nos para os preços mais caros em tudo, pois esse tudo depende totalmente das estradas, em país que desprivilegia ferrovias, onde quase tudo passa pelos lombos mecânicos de caminhões que cruzam o país de cabo a rabo.

Se carro e gasolina é cada vez mais coisa de rico, a inexistência do que se possa chamar de popular, o todo que se chama de comer é necessidade de sobrevivência e dele não pode prescindir que sente fome, pelo que temo, pesadamente, os dias que virão.