De água e luta

É estranha a sensação de ler um livro e, em seguida, se deparar com a realidade de onde o texto foi tirado. E comparação que se faz automaticamente por entre os conectores da nossa cabeça.

Aconteceu comigo quando li “Chove nos Campos de Cachoeira”, do Dalcídio Jurandir, na parte em que ele narra as duas mortes dos moradores de Cachoeira – a primeira, a morte morrida; a segunda, a morte afogada, quando os corpos já estão enterrados e o rio sobe tomando tudo, inundando ruas e praças, e até o cemitério, encobrindo mortos que, do outro lado da existência, precisam aprender a morrer submersos.

Depois, a realidade se impôs quando conheci Afuá, das cidades mais lindas em que já estive, do outro lado do Marajó. Quando cheguei em Afuá já era época de rio guloso, sedento, querendo tudo para si.

Dentre as palafitas em que a natureza me permitia andar estava justamente a do cemitério, uma humilde porção de terra inundada, campo santo sem qualquer canto seco onde mínimo bicho pudesse resistir.

Do registro das perdas só se via a ponta das cruzes, suas traves como se fossem braços de afogados querendo salvamento, ansiosos por sair daquele aguaceiro para uma segunda chance.

Só naquele momento consegui entender, de forma perfeita, o que narrava Dalcídio, em realidade que é típica do marajoara e de quem, nestas paragens, se acostumou à ferocidade das águas.

Tudo isso me veio à cabeça quando, mais uma vez, vejo as notícias do Tocantins irascível, subindo e tomando conta de tudo, como se fossem as águas as verdadeiras senhoras dessa realidade seca.

O Rio Tocantins sobe e, na orla de Marabá, já não se consegue distinguir onde acaba a água, onde começa a terra, como se tudo fosse sempre aquele mar turvo e doce.

Marabá me é muito cara.

De casamento tenho parentes lá, gente que muito amo. Minha esposa nasceu lá, num hospital que a água já tomou certa vez. Meus filhos trazem no sangue o sabor daquelas terras.

São muitas as histórias não escritas que me chegam aos ouvidos, de uma vivência repleta de água e luta, em que cada dia é uma incerteza vinda do rio. Agora mesmo recebo os vídeos assustadores e releio, sem fim, as notícias de desabrigados e ilhados, povo que não cansa da batalha jamais vencida.

Ouço também pedidos para que parentes que moram mais perto das bordas saiam logo e busquem local seco e abrigado enquanto é tempo, pois, quando o Tocantins decide, feita está sua vontade.

E que tenhamos olhos para ver além de relatos dos jornais, o sofrimento do povo que jamais cansa da luta espartana contra a bela e monstruosa força da natureza.