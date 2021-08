A sorte da minha carne branca

Estou aqui para assumir a prática de pequeno ato talvez criminoso, repetido à exaustão principalmente em tempos pré-pandemia: eu, em supermercados, quando faço compras, por vezes, pego pacotes de salgados, garrafas de água ou caldo de cana, abro-os e consumo ali mesmo, nos corredores, à vista de todos.

Apesar disso, sigo tranquilo em minhas compras sem que ninguém me questione, sigo até o caixa, onde poderia pagar ou não, tendo a nítida impressão de que o não pagamento não me geraria problema (mas, óbvio e desnecessário dizer, sempre pago).

Constantemente me questiono se seria parado ou minimamente afrontado se deixasse as embalagens vazias entocadas nos cantos das prateleiras, buscando não pagar pelo consumo. Ou, então, se um pequeno pacote de salgadinhos fosse parar sem querer no meu bolso?

Ouso dizer que nada aconteceria - e só posso creditar toda essa grande impunidade, no auge de meus pequenos crimes, à sorte, pois, no já largo passar de minha vida adulta, das centenas de mercado que fiz, jamais fui olhado, vigiado, seguido ou representei ameaça aos seguranças das lojas.

Sim!

Se jamais representei ameaça, se jamais fui seguido, se sempre sou recebido com simpatias e sorrisos por entre gôndolas, tudo isso se deve à mais pura e lídima sorte.

Pena que, mesma sorte, não teve um homem de 56 anos em São Paulo, capital, que entrou no mercado do bairro para pesquisar preços e, na saída, diante da estranheza de nada comprar, foi parado ostensivamente por seguranças que, na frente de tudo e de todos, o acusaram de furto.

Forçado a retirar sua roupa de frio e camiseta, a baixar calça e mostrar a cueca, a muito custo o homem sem sorte provou sua inocência, não sem permanecer nu sendo observado por todos, sendo filmado por curiosos.

O homem - dizem os jornais - chorou como criança após se ver humilhado, vida inteira de trabalho e honestidade esfregada no chão, alma usada como pano para limpar sujeiras que não lhe pertencem. Em casa, não quis contar à família nem registrar o fato, tão grande era a dor de ter sido humilhado. A notícia se divulgou porque tem filmagem, prova nítida do homem sem sorte gritando e chorando, revoltado com suas carnes sendo moídas por um sistema que, a mim, nem faz cócegas.

O mercado diz que sente, que demitiu os seguranças e que algo será feito - não se sabe o que - nos tantos os casos de pessoas sem sorte, Brasil afora, exatamente como o homem de 56 anos de São Paulo, carne preta moída na máquina que não vemos, não sentimos.

E minha sorte?

Ser branco, homem sempre insuspeito no dicionário de eufemismos que o tempo cruel faz surgir, blindado por minha cor de sofrer tão grande dor, de me ver despido de honra e dignidade, quase nu, no circo dos horrores que se arma na praça de qualquer mercado, Brasil afora, onde a carne de homens negros ainda vale quase nada.