'Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante. VACINA SIM”. dispara 'o Rei' sobre vacina

Proteção nos rios

A secretaria de segurança pública do Pará entregou uma lancha para reforçar ações de combate ao crime em Igarapé-Miri.

Produção em alta

Pará é o 8º produtor de banana no ranking nacional da segunda fruta mais consumida no mundo, informa a Adepará.

Roberto Carlos (J. Bosco)

"Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante. VACINA SIM”.

ROBERTO CARLOS, após ser vacinado contra a covid-19, ontem. O “Rei” chegou dirigindo a um dos drive-thru que fazem a vacinação na Zona Sul do Rio para pessoas com 79 anos. O cantor comemorou a imunização escrevendo em suas redes sociais.

Grande Belém

TOQUE DE RECOLHER

O governador do Pará, Helder Barbalho, vai anunciar, ainda hoje, toque de recolher das 23 horas às 5 horas, na Região Metropolitana de Belém. A medida valerá no mínimo por uma semana. O anúncio será feito durante entrevista coletiva, marcada para às 17 horas, com a presença dos prefeitos de Belém e dos municípios do entorno da capital.

UTI

Em live em suas redes sociais, no início da noite de ontem, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), admitiu que a situação na capital é grave. Em dois dias, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital aumentou, segundo ele, de 66,6% para 77,7%, o que acionou o alarme da equipe técnica já na noite de domingo.

AVALIAÇÃO

A segunda-feira foi de muitas reuniões para analisar os dados da covid-19 em Belém. Pela manhã, se reuniram os secretários de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho; o adjunto, Sipriano Ferraz; além do secretário de Administração da Sespa, Ariel Sampaio, representantes de diretorias técnicas e do titular da Saúde em Belém, Maurício Bezerra. O encontro foi para avaliar o plano de contingência do município.

Novo decreto

À tarde, nova reunião, desta vez com a presença dos prefeitos e do próprio governador. Foi quando ficou definido que um grupo de trabalho elaboraria um novo decreto a ser anunciado hoje. Além disso, há movimentação para buscar reforço para a rede municipal de saúde com a contratação de leitos na rede particular. O problema é que esta também está à beira do colapso, o que exige medidas mais drásticas para conter a pandemia.

GOVERNADORES

REAÇÃO

Dezesseis governadores, entre eles o do Pará, Helder Barbalho, reagiram ontem à postagem feita nas redes sociais, no último domingo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com dados sobre repasse para as unidades da Federação. Na postagem, Bolsonaro somou valores de repasses constitucionais como o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, que são parte do bolo da arrecadação de impostos e deu a entender que se tratavam de repasses extraordinários que poderiam ser usados no combate à pandemia.

EXPLICAÇÃO

Na nota, os governadores explicam que a soma dos impostos federais pagos pelos cidadãos e pelas empresas de todos os Estados somou, em 2020, R$ 1,479 trilhão e questionam: “se os valores totais, conforme postado, somam R$ 837,4 bilhões, pergunta-se: onde foram parar os outros R$ 642 bilhões que cidadãos de cada cidade e cada Estado brasileiro pagaram à União em 2020?”.

PACIENTES

PARTICULARES

Pacientes internados em leitos clínicos em hospitais particulares de Belém que tiveram piora no quadro e precisam ser transferidos para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estão tendo que esperar porque já há falta de leitos. Esse quadro se repete em todas as grandes unidades de saúde da capital.

Piora

Em entrevista à coluna, o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Pará (Sindesspa), Breno Monteiro, confirmou que a situação na capital começa a se assemelhar à registrada nos meses de janeiro e fevereiro no oeste do Pará. O sindicato reúne 107 estabelecimentos em todo o Estado e as informações são de que o aumento da demanda se intensificou nas últimas duas semanas.

DEMANDA

A Unimed Belém, um dos maiores planos de saúde do Estado, também confirmou à coluna que vem enfrentando aumento de demanda de atendimento a pacientes com casos suspeitos e confirmados de covid-19, e que por isso “a taxa de ocupação de leitos aumentou”. A cooperativa prometeu aumentar a oferta de leitos nos próximos dias, mas pediu que a população mantenha as medidas para tentar conter a propagação do vírus. “Continuamos em um momento crítico que está levando o sistema de saúde a operar no limite”, informou por meio de nota.

EM POUCAS LINHAS

►Março começou com o sexto aumento no preço da gasolina nas refinarias, apenas neste ano. Já o diesel passa pela quinta alta no mesmo período.

► A rotina de aumentos é resultado da política de preços da Petrobras, atrelada ao dólar e à cotação do barril de petróleo no mercado internacional.

► Em Belém, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado do Pará ressaltou que os preços ao consumidor dependem da análise de cada empresa, “conforme necessário para manutenção do empreendimento”. Ou seja, vale a pena pesquisar.

► Nas redes sociais, grupos já se organizam para avisar onde é possível abastecer por preços mais baixos.

► Após duas semanas de internação, uma delas na Unidade de Terapia Intensiva, o presidente do Sindicato dos Auditores e Fiscais da Fazenda Estadual, Charles Alcantara, recebeu alta no final da manhã de ontem.

► Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que prevê instituir o Programa Estadual de Prevenção e Assistência aos Portadores do Mal de Alzheimer, doença que poderá afetar entre 135 milhões e 160 milhões de pessoas no mundo até 2050. O projeto é do deputado Raimundo Santos (Patriota).

► O Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) e o Sesi-Pará lançam hoje a segunda etapa da campanha “Com Cuidado Se Constrói”.

► A meta é reforçar, nos canteiros de obras, cuidados para conter a pandemia.

► O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que engloba o Distrito Federal e mais 13 Estados, entre eles o Pará, ampliou de 28 de fevereiro para o dia 31 de março o prazo para restabelecimento das atividades presenciais.