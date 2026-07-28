R70: 'Quem é esse cara?', questiona Lula após declarações de Milei Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, ontem, ao ser questionado sobre declarações de seu homólogo argentino, Javier Milei, que chamou Lula de “presidiário” e Moraes de “lixo careca” na convenção do PL que lançou candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Repórter 70 28.07.26 7h22 Tecnologia Novas ferramentas de IA permitem que leitores conversem com livros, fazendo perguntas e recebendo respostas imediatas. Conferência da Aids Relatório da ONU alerta para risco de ressurgimento da epidemia de HIV no mundo. TEATROS RECONHECIMENTO A aprovação, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), do Theatro da Paz, em Belém, e do Teatro Amazonas, de Manaus, para integrarem a lista de sítios brasileiros reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural da Humanidade vai ampliar a visibilidade internacional dos dois monumentos e a expectativa é de que estimule o turismo e movimente a economia das duas capitais da Amazônia brasileira. Além disso, o novo status deve facilitar o acesso a recursos para conservação dos espaços. Os dois teatros passarão a compartilhar um plano para a gestão. BORRACHA Com o anúncio feito ontem na cidade de Busan, na Coreia do Sul, o Brasil passa a contar com 26 sítios na lista da Unesco, entre eles o Plano Piloto de Brasília e os centros históricos de Olinda e Salvador. Inaugurado em 1878, durante o ciclo da borracha, o Theatro da Paz é um dos mais antigos e imponentes teatros do Brasil e um dos maiores símbolos da história, da arquitetura e da cultura paraense. Do mesmo período áureo da borracha, o Teatro Amazonas também foi concebido para receber grandes companhias internacionais que faziam o deleite da elite econômica local, reproduzindo nos trópicos um estilo de vida típico da Europa. PEDIATRIA FALTA A vereadora Ágatha Barra (PL) voltou a cobrar explicações da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Desta vez, o questionamento é sobre a redução dos atendimentos pediátricos no PSM da 14 de Março. Segundo informações mencionadas no pedido, a demanda espontânea teria sido limitada a aproximadamente 30% da capacidade, em razão de atrasos no pagamento dos plantões médicos. PESSOAL CONTROLE A partir de 1º de agosto passa a ser obrigatória a remessa eletrônica mensal dos dados da folha de pagamento de pessoal ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). A medida está prevista na Resolução 19.868/2026, que regulamenta o envio das informações por meio do sistema e-Jurisdicionado, Módulo Folha de Pagamento. Segundo o órgão, a nova exigência dará mais agilidade e garantirá a padronização das informações encaminhadas pelos gestores ao Tribunal. Com essa implantação, o TCE-PA quer ampliar o uso de soluções tecnológicas para tornar o controle externo mais ágil, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública. TERRA REGULARIZAÇÃO O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) dará início à segunda etapa do programa de regularização, em Parauapebas, na comunidade Paulo Fonteles. A ação marca o início do cadastramento social e do georreferenciamento dos imóveis, etapas fundamentais para a emissão dos títulos definitivos de propriedade, garantindo mais segurança jurídica, cidadania e dignidade às famílias. Durante esta fase, as equipes técnicas do instituto irão realizar o levantamento das informações dos moradores e a identificação precisa dos limites de cada imóvel. TRANSPARÊNCIA De acordo com o Iterpa, o trabalho é essencial para assegurar que o processo de regularização ocorra de forma transparente, respeitando os critérios legais e proporcionando maior confiabilidade na documentação das propriedades. Com a conclusão dessa etapa, os moradores poderão avançar no processo de obtenção do título definitivo, documento que garante o reconhecimento legal da posse e amplia o acesso a direitos e políticas públicas. Além de fortalecer a segurança patrimonial das famílias, a regularização fundiária contribui para o desenvolvimento social e urbano da comunidade, promovendo inclusão e valorização dos imóveis. TRABALHO ENCONTRO O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) realiza, nos dias 13 e 14 de agosto, no Auditório Aloysio da Costa, o 6º Simpósio Internacional da Escola Judicial (Ejud-8). O evento vai debater o impacto das novas tecnologias no meio ambiente de trabalho e nos direitos humanos. O público-alvo são magistrados, servidores, advogados e a sociedade em geral. A programação também abordará a relação entre saúde mental e produtividade nas empresas, com as recentes alterações na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). EM POUCAS LINHAS ► A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com o apoio da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Pará (Arpen/PA), realizará em Belém, entre 27 e 29 de agosto, o XXXII Congresso Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais. Na pauta, as inovações do registro civil e os desafios no Direito contemporâneo. ► O Museu Paraense Emílio Goeldi divulgou comunicado orientando os visitantes sobre obras no parque zoobotânico e as restrições à visitação em algumas áreas. Atualmente, estão sendo reformados os chalés Andreas Goeldi (onde funciona a recepção administrativa), Rodolfo Siqueira Rodrigues (do Serviço de Comunicação Social) e João Batista de Sá (do Laboratório de Comunicação Pública da Ciência - LabCom). As obras alcançam ainda o prédio da esquina da travessa 9de Janeiro com a avenida Magalhães Barata, conhecido como “Casinha da Nove”; o prédio da Biblioteca Clara Maria Galvão, o sobrado que abriga o Auditório Alexandre Rodrigues Ferreira e o Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna, a “Rocinha”. ► Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.036 da Mega-Sena, realizado neste domingo (26), em São Paulo. Os números sorteados foram 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50. Acertaram cinco dezenas 92 apostas, que irão receber R$ 28.109,79 cada; e 7.263 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 586,9 cada. Para o próximo concurso, hoje (28), as apostas podem ser feitas até as 20h em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. ► O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou uma “melhora clínica” em seu “quadro global” e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou nesta segunda-feira (27) o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde meados de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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