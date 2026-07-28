R70: 'Quem é esse cara?', questiona Lula após declarações de Milei

Tecnologia

Novas ferramentas de IA permitem que leitores conversem com livros, fazendo perguntas e recebendo respostas imediatas.

Conferência da Aids

Relatório da ONU alerta para risco de ressurgimento da epidemia de HIV no mundo.

TEATROS

RECONHECIMENTO

A aprovação, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), do Theatro da Paz, em Belém, e do Teatro Amazonas, de Manaus, para integrarem a lista de sítios brasileiros reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural da Humanidade vai ampliar a visibilidade internacional dos dois monumentos e a expectativa é de que estimule o turismo e movimente a economia das duas capitais da Amazônia brasileira. Além disso, o novo status deve facilitar o acesso a recursos para conservação dos espaços. Os dois teatros passarão a compartilhar um plano para a gestão.

BORRACHA

Com o anúncio feito ontem na cidade de Busan, na Coreia do Sul, o Brasil passa a contar com 26 sítios na lista da Unesco, entre eles o Plano Piloto de Brasília e os centros históricos de Olinda e Salvador. Inaugurado em 1878, durante o ciclo da borracha, o Theatro da Paz é um dos mais antigos e imponentes teatros do Brasil e um dos maiores símbolos da história, da arquitetura e da cultura paraense. Do mesmo período áureo da borracha, o Teatro Amazonas também foi concebido para receber grandes companhias internacionais que faziam o deleite da elite econômica local, reproduzindo nos trópicos um estilo de vida típico da Europa.

PEDIATRIA

FALTA

A vereadora Ágatha Barra (PL) voltou a cobrar explicações da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Desta vez, o questionamento é sobre a redução dos atendimentos pediátricos no PSM da 14 de Março. Segundo informações mencionadas no pedido, a demanda espontânea teria sido limitada a aproximadamente 30% da capacidade, em razão de atrasos no pagamento dos plantões médicos.

PESSOAL

CONTROLE

A partir de 1º de agosto passa a ser obrigatória a remessa eletrônica mensal dos dados da folha de pagamento de pessoal ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). A medida está prevista na Resolução 19.868/2026, que regulamenta o envio das informações por meio do sistema e-Jurisdicionado, Módulo Folha de Pagamento. Segundo o órgão, a nova exigência dará mais agilidade e garantirá a padronização das informações encaminhadas pelos gestores ao Tribunal. Com essa implantação, o TCE-PA quer ampliar o uso de soluções tecnológicas para tornar o controle externo mais ágil, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública.

TERRA

REGULARIZAÇÃO

O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) dará início à segunda etapa do programa de regularização, em Parauapebas, na comunidade Paulo Fonteles. A ação marca o início do cadastramento social e do georreferenciamento dos imóveis, etapas fundamentais para a emissão dos títulos definitivos de propriedade, garantindo mais segurança jurídica, cidadania e dignidade às famílias. Durante esta fase, as equipes técnicas do instituto irão realizar o levantamento das informações dos moradores e a identificação precisa dos limites de cada imóvel.

TRANSPARÊNCIA

De acordo com o Iterpa, o trabalho é essencial para assegurar que o processo de regularização ocorra de forma transparente, respeitando os critérios legais e proporcionando maior confiabilidade na documentação das propriedades. Com a conclusão dessa etapa, os moradores poderão avançar no processo de obtenção do título definitivo, documento que garante o reconhecimento legal da posse e amplia o acesso a direitos e políticas públicas. Além de fortalecer a segurança patrimonial das famílias, a regularização fundiária contribui para o desenvolvimento social e urbano da comunidade, promovendo inclusão e valorização dos imóveis.

TRABALHO

ENCONTRO

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) realiza, nos dias 13 e 14 de agosto, no Auditório Aloysio da Costa, o 6º Simpósio Internacional da Escola Judicial (Ejud-8). O evento vai debater o impacto das novas tecnologias no meio ambiente de trabalho e nos direitos humanos. O público-alvo são magistrados, servidores, advogados e a sociedade em geral. A programação também abordará a relação entre saúde mental e produtividade nas empresas, com as recentes alterações na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

EM POUCAS LINHAS

► A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com o apoio da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Pará (Arpen/PA), realizará em Belém, entre 27 e 29 de agosto, o XXXII Congresso Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais. Na pauta, as inovações do registro civil e os desafios no Direito contemporâneo.

► O Museu Paraense Emílio Goeldi divulgou comunicado orientando os visitantes sobre obras no parque zoobotânico e as restrições à visitação em algumas áreas. Atualmente, estão sendo reformados os chalés Andreas Goeldi (onde funciona a recepção administrativa), Rodolfo Siqueira Rodrigues (do Serviço de Comunicação Social) e João Batista de Sá (do Laboratório de Comunicação Pública da Ciência - LabCom). As obras alcançam ainda o prédio da esquina da travessa 9de Janeiro com a avenida Magalhães Barata, conhecido como “Casinha da Nove”; o prédio da Biblioteca Clara Maria Galvão, o sobrado que abriga o Auditório Alexandre Rodrigues Ferreira e o Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna, a “Rocinha”.

► Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.036 da Mega-Sena, realizado neste domingo (26), em São Paulo. Os números sorteados foram 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50. Acertaram cinco dezenas 92 apostas, que irão receber R$ 28.109,79 cada; e 7.263 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 586,9 cada. Para o próximo concurso, hoje (28), as apostas podem ser feitas até as 20h em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

► O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou uma “melhora clínica” em seu “quadro global” e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou nesta segunda-feira (27) o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde meados de junho.