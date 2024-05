R70: 'Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil'

Vacinação nas escolas

A Sesma faz hoje o lançamento simbólico da campanha de imunização, ação que já vem sendo realizada desde 2 de abril.

Descargas elétricas

Amazonas e Pará são os estados com maior ocorrência de raios no país, e o volume tende a aumentar com as mudanças climáticas.

Joe Biden (J. Bosco)

"Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil”.

Joe Biden, presidente dos EUA, sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Ele não especificou qual tipo de ajuda seu governo ofereceu, mas disse estar em contato “com os parceiros brasileiros”.

ENCHENTES

DOENÇA

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu uma nota técnica de urgência, em conjunto com a Sociedade Gaúcha de Infectologia (SBI), com orientações sobre a quimioprofilaxia contra a leptospirose após exposições que possam causar riscos da doença, como no caso de enchentes, especialmente nos casos de pessoas em situações de risco elevado, como as que ficaram submersas ou em situação de quase afogamento, ou ainda das que fizeram ingestão de água potencialmente contaminada ou sofreram cortes e lesões. A SBI alerta que a eficácia é maior quanto mais precoce for o início da quimioprofilaxia, principalmente se for em até 120 horas após a exposição à doença infecciosa, causada pela bactéria do gênero leptospira, comumente adquirida pelo contato com água ou solo contaminados pela urina de animais infectados, principalmente ratos.

ORIENTAÇÃO

A presença da bactéria é muito comum em eventos como enchentes, com aumento do risco de transmissão. A orientação é para ajudar a proteger tanto os moradores quanto os voluntários e as equipes de socorristas de resgate locais e de outros estados que viajaram para ajudar nos resgates e estão atuando com exposição prolongada às águas das enchentes que atingiram o estado nos últimos dias, nas quais os equipamentos de proteção individual não são capazes de prevenir a exposição à doença. Entre esses socorristas estão cinco bombeiros enviados pelo Pará, especialistas em salvamento, busca e resgate em estruturas colapsadas, como enchentes e corredeiras.

ÓRGÃOS

DOAÇÕES

A equipe da Central Estadual de Transplantes do Pará (CET) foi surpreendida neste final de semana com três doações de órgãos em menos de 24 horas.

LOGÍSTICA

Enquanto uma equipe médica de Belém, especializada em transplante de fígado, embarcava para Santarém, no oeste do Estado, para se juntar aos profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas, outra equipe de Belém já se preparava para a remoção dos órgãos de mais dois doadores na capital, em uma logística organizada rapidamente pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que envolveu as comissões hospitalares de doação de órgãos e o Samu 192, fundamentais no processo de captação, doação e deslocamento das equipes.

FAMÍLIAS

Mas o passo inicial da doação, claro, é sempre das famílias, que pela legislação brasileira são responsáveis por autorizar a doação de órgãos de pessoas falecidas. Hoje, porém, a vontade do doador pode ser registrada em cartório, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (Aedi).

LABORATÓRIO

PESQUISAS

A Universidade Federal do Pará (UFPA) inaugurou esta semana o Laboratório de Biotecnologia e Bioprocessos e o Laboratório de Engenharia de Processos de Conversão de Biomassa e Resíduos: Sustentabilidade, Biorrefinaria, Bioenergia e Bioprodutos, ambos instalados no prédio do Instituto de Tecnologia da UFPA, no campus do Guamá.

META

Sob a coordenação da professora doutora Marta Chagas Monteiro, do Instituto de Ciências da Saúde, e vice coordenação do professor doutor Nélio Teixeira Machado, do Instituto de Tecnologia, o laboratório tem meta de ampliar a formulação de novos medicamentos a partir de biocompostos amazônicos.

TESTES

Os laboratórios também estão equipados para os testes antibacterianos com os produtos naturais (extratos, óleos fixos e óleos essenciais) contra bactérias resistentes e multirresistentes, com suporte de diversas instituições parceiras pelo país, como o Hospital Albert Einstein e a Fundação Oswaldo Cruz. As verbas para as pesquisas virão de parceria entre CNPq, Finep e a paraense Fapespa. As formulações farmacêuticas resultantes das pesquisas serão formuladas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a coordenação do professor doutor Pedro Rolim.

EM POUCAS LINHAS

► A morte da deputada federal Amália Barros (PL) aos 39 anos, ocorrida na madrugada de ontem, comoveu muitos parlamentares. Ela era vice do PL Mulher e estava internada desde 1º de maio, para uma cirurgia de retirada de um nódulo no pâncreas. No Pará, políticos do PL lamentaram a morte, entre eles os deputados estaduais coronel Neil e Rogério Barra, e o deputado federal Éder Mauro. Todos falaram da história de força de Amália, que perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos. Em 2021 ela contou sua história no livro “Se Enxerga!: Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas”, e fundou o Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular, no qual a deputada realizou campanhas e doações de próteses oculares e lentes esclerais. Ela também se dedicou à aprovação da Lei. 14.126/2021, que classificou a visão monocular como deficiência sensorial e deu às pessoas nessa condição os mesmos direitos e benefícios previstos para pessoas com deficiência.

► O Departamento de Trânsito (Detran) inicia hoje a matrícula dos aprovados na segunda fase do programa “CNH Pai D’égua”, a partir de 9h, na Usina da Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Esse é o primeiro passo para tirar a carteira de motorista gratuita, e consiste na habilitação dos documentos no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). Esta segunda fase do programa contempla 20 mil aprovados em mais de 80 municípios.

► A Fundação Getulio Vargas (FGV), unidade do Rio de Janeiro, contactou executivos do Grupo Fazendas Aruanãs, um dos maiores na criação de búfalos do Brasil, para tratar de um novo projeto no arquipélago do Marajó. O objetivo é trazer em outubro deste ano 20 alunos estrangeiros de mestrado para uma pesquisa sobre sustentabilidade no Marajó, abrangendo o potencial local e oportunidades. Para a empreitada, a FGV-RJ procura parceiros no Pará, com objetivo de iniciar as atividades antes da COP 30.