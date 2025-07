R70: 'O sistema não me quer preso, o sistema me quer morto', diz Jair Bolsonaro

Manifestação

Comerciantes da rua 25 de Março, em SP, fizeram ato em defesa “dos empregos, do comércio, do Pix e da soberania nacional”.

Câmera do beijo

O CEO de uma importante empresa de tecnologia foi flagrado com uma amante em show do Coldplay, pelo vocalista da banda.

ELEIÇÕES

PRAZOS

Partidos e coligações devem realizar até 8 de agosto convenções para escolha dos candidatos que vão disputar a eleição suplementar em Muaná, no arquipélago do Marajó. O pleito foi marcado para 5 de outubro. A nova eleição será realizada porque, em julgamento realizado no dia 24 de junho, o Tribunal Regional Eleitoral cassou os diplomas do prefeito, Marcos Paulo Barbosa Pantoja, e do vice, Gilmar Nunes Vales. Eles foram condenados por compra de votos durante a campanha eleitoral de 2024.

CONSERVAÇÃO

UNIDADE

O município Nova Ipixuna deve ganhar uma Unidade de Conservação (UC) na área de influência do rio Tocantins. De acordo com o ICMBio, mais de 70% da área proposta está localizada em glebas públicas federais. A criação da unidade tem o objetivo de proteger ecossistemas e espécies ameaçadas, como o boto-do-araguaia, o mutum-pinima e o pirarucu.

DÍVIDA

RECUPERAÇÃO

Relatório Comparativo de Arrecadação, divulgado ontem pela Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), revelou que entre janeiro e maio deste ano foram arrecadados mais de R$ 112 milhões, referentes a débitos inscritos no cadastro da Dívida Ativa do Estado. Ainda de acordo com o Relatório Comparativo, entre os meses de janeiro e maio de 2024, o total arrecadado foi de R$ 89,32 milhões, ou seja, houve um aumento acima de R$ 23 milhões, equivalente a 26%. O crescimento foi resultado da modernização da cobrança. Desde outubro, está sendo utilizado o Sistema de Inteligência da Dívida Ativa.

PROFESSORES

PROVA

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) alerta os profissionais da educação interessados em atuar na rede estadual de ensino para o prazo de inscrição da Prova Nacional do Docente (PND), que será encerrado em 25 de julho.

TEMPORÁRIOS

O exame será utilizado como etapa classificatória dos próximos Processos Seletivos Simplificados (PSSs) para a contratação de professores temporários pelo Estado. A prova será aplicada em todo o País no próximo dia 26 de outubro. O resultado final da prova será divulgado em dezembro, e servirá como referência para contratações temporárias a partir de 2026. No Pará, a Seduc aderiu à PND por meio de portaria que estabelece a prova como etapa classificatória a futuros PSSs voltados à contratação de professores.

CIÊNCIA

PRESENÇA

A Fundação Amazônia de Apoio a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) representa o Pará na 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em Recife (PE) até este sábado, 19. A Fundação, que neste mês de agosto completa 18 anos de criação, participa do evento inserida em dois grandes momentos. Um deles, com a presença de seus pesquisadores-bolsistas. E como instituição, participa das discussões da Política de Ciências Tecnologia e Inovação do Brasil, representada pelo seu diretor-presidente, Marcel do Nascimento Botelho, que também está na 77ª SBPC como vice-presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

TAPAJÓS

GESTÃO

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizarão audiência pública para discutir a gestão social da bacia hidrográfica do rio Tapajós e seus recursos hídricos. O evento está marcado para o dia 12 de agosto. A audiência faz parte dos preparativos para implantar o Comitê Gestor para a bacia do Tapajós. Na pauta, temas como contaminação por mercúrio, impactos de portos e hidrovias e escassez hídrica.

COMUNICAÇÃO

ENGAJAMENTO

A Secretaria de Comunicação do Pará (Secom) atingiu, em julho, um marco histórico no cenário da comunicação pública nacional. Um post publicado no perfil oficial do governo do Pará no Instagram obteve o maior engajamento entre todos os perfis de comunicação pública do Brasil. O conteúdo, que orienta banhistas sobre a influência da cor das roupas na visibilidade durante o banho de mar, foi desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros e faz parte da campanha educativa para o verão amazônico. A publicação alcançou mais de 5 milhões de visualizações, 196 mil compartilhamentos e 360 mil curtidas.

EM POUCAS LINHAS

► Após adiamento, o governo do Pará confirmou a entrega para este sábado, 19, a partir de 17h, da segunda passarela urbana de acesso à praia do Maçarico, em Salinópolis, nordeste paraense.

► Proprietários de veículos automotores com finais de placas 78 a 98 têm a segunda-feira, 21, para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%. O benefício é destinado para quem não tem multas de trânsito e pode ser de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações.

► Uma das obras de mobilidade da COP 30, o viaduto na confluência das avenidas Mário Covas e Independência, em Ananindeua, está com mais de 80% das obras concluídas, segundo anunciou o Estado. Este é o quinto viaduto construído pelo governo do Pará. Quando a obra for entregue beneficiará mais de 30 mil pessoas que passam diariamente pelo local.

► A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) anunciou que ampliou o número de viagens da lancha rápida Geladão Fluvial para Mosqueiro nos dois últimos fins de semana de julho, nos dias 19 e 20 e 26 e 27 de julho. As viagens têm duração de 50 minutos e as lanchas saem do Terminal Hidroviário Ruy Barata, no bairro da Condor, com desembarque no Terminal Hidroviário de Mosqueiro.

► Belém foi uma das dez cidades do mundo a sediar a campanha internacional World Skin Health Day, promovida pela International League of Dermatological Societies e pela International Society of Dermatology. No Brasil, a realização ficou a cargo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e, em Belém, a ação teve apoio da prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e da Universidade do Estado do Pará (Uepa).