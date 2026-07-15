R70: 'Não fizemos a partida que queríamos'

Meio ambiente

Projeções indicam até 127 dias de calor extremo por ano até 2075. Temperatura máxima média do Brasil vai subir 1,7°C.



MEC

Educação política passa a integrar currículo escolar brasileiro. País terá ainda a Semana Nacional da Ética e da Cidadania.

DOAÇÃO

LEI

A obrigatoriedade de campanhas permanentes de incentivo à doação de sangue, medula óssea e órgãos nos transportes públicos rodoviário e hidroviário do Pará passou a integrar a legislação estadual. A medida está prevista em lei publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Pela nova norma, as concessionárias responsáveis pelos sistemas de transporte de passageiros deverão promover campanhas permanentes de conscientização sobre a importância da doação. A divulgação será feita no interior dos veículos, utilizando mídias eletrônicas já existentes ou por meio da afixação de cartazes adesivos e mensagens com o texto: “Doe sangue, medula óssea e órgãos - ajude a salvar vidas”.

VÔLEI

PARÁ

Belém foi confirmada como sede da Brasil Cup 2026 de vôlei feminino e receberá um dos principais torneios de pré-temporada da modalidade no cenário sul-americano. A competição será disputada na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, e reunirá quatro clubes tradicionais do continente em setembro. Participam do torneio o Gerdau Minas, atual vice-campeão da Superliga feminina, que chega como uma das equipes favoritas. Do Brasil, participam também Fluminense e Osasco, enquanto o Alianza Lima representa uma das principais forças do vôlei feminino peruano.

GURIJUBA

FESTIVAL

A gurijuba, peixe-símbolo da Vigia, que está na lista dos pescados em extinção, segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), será a estrela do II Festival Gastronômico do município, no sábado (18) e no domingo (19). O evento é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará desde o último dia 7 de abril. Além de oficinas para cozinheiros locais, o festival terá cozinha-show, feira de artesanato e espetáculos musicais.



PASTEL



O objetivo é promover a cultura da pesca e o turismo. Ano passado, fez sucesso o pastel de gurijuba salgada com geleia de cupuaçu.

MÉDICOS

VAGAS

Podem ser feitas até esta quinta-feira (16) as inscrições para o terceiro ciclo do edital para provimento de médicos especialistas do Ministério da Saúde. No Pará, há 33 vagas para os municípios de Altamira, Itaituba, Conceição do Araguaia, Igarapé-Miri, Castanhal, Capanema, Santarém, Belém, Redenção, Brasil Novo e Trairão. O valor da bolsa vai depender da localização e pode chegar a R$ 20 mil.



HOSPITAIS



Além das 33 vagas imediatas, o Pará dispõe de 179 para cadastro de reserva, distribuídas entre hospitais públicos, filantrópicos e instituições conveniadas ao Sistema Único de Saúde em mais de 30 municípios. Para Belém há duas vagas imediatas no Hospital Maradei e uma no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, além de 47 vagas para cadastro de reserva. Segundo o Ministério da Saúde, essa distribuição resulta “de uma estratégia de fortalecimento da formação de médicos especialistas em diferentes regiões do Pará, buscando atender tanto centros de referência quanto municípios estratégicos do interior e ampliar a capacidade de atendimento especializado do SUS no Estado”.

BARULHO

DENÚNCIA

Sem sucesso na tentativa de uma solução amigável, vizinho da Casa Azul, espaço de show em Salinópolis, procurou a delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência para tentar resolver o problema do barulho ensurdecedor que vem prejudicando os moradores da área. As festas com música altíssima, aglomeração e gritaria se estendem por toda a noite e não deixam ninguém descansar. O detalhe é que a tal Casa fica localizada em uma área predominantemente residencial e a programação extrapola qualquer limite do bom senso.

MULHERES

MARAJÓ



A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza até a sexta-feira (17) um mutirão de combate à violência doméstica em Breves, no arquipélago do Marajó. A meta é realizar 72 audiências durante o período do mutirão. A programação inclui ainda formação para acompanhamento preventivo e para fiscalização de medidas protetivas, para garantir a segurança de mulheres vítimas de violência por meio do serviço de policiamento comunitário.

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