Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Momento de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças', diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro, ex-presidente, em carta escrita à mão, lida durante live por Flávio Bolsonaro, no último sábado (11). No texto, Jair diz que seu filho é “a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento”.

Luto

O ator Rui Rezende, o icônico lobisomem da novela ‘Roque Santeiro’, morreu ontem, aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

Terremotos

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) estimou em R$ 36,2 bilhões os custos para reconstruir a Venezuela.

PARAENSE

TST

Mesmo preterida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa por uma vaga no Tribunal Superior do Trabalho, a desembargadora paraense Maria de Nazaré Rocha vai assumir, imediatamente, uma cadeira no órgão. Foi convocada pelo presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, para atuar interinamente na Corte em Brasília. O motivo é que o Tribunal ficou desfalcado depois que o ministro Lelio Bentes Corrêa foi designado interventor no Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão.

SUB-REPRESENTAÇÃO

Nazaré liderou a lista tríplice encaminhada pelo TST à Presidência da República para nomeação aberta em razão da aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa. Na semana passada, contudo, Lula acabou optando pela nomeação do desembargador Sergio Torres Teixeira, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE). Ele ainda será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e, em caso de aprovação, terá a indicação submetida ao plenário da Casa. As informações são de que, na corrida ao TST, o pernambucano teve como padrinho o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A nomeação, porém, frustrou juristas e a sociedade civil do Norte do País, região historicamente sub-representada nos tribunais superiores.

JUSTIÇA

QUILOMBO

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região voltará, no próximo dia 21, à Comunidade Quilombola Itacoã Miri, no município de Acará, para ação itinerante de cidadania. Além do Tribunal, a ação conta com apoio da Defensoria Pública do Pará, Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Caixa Econômica Federal, entre outros. Durante a ação, a população poderá receber orientações sobre direitos trabalhistas e dar entrada em reclamações trabalhistas, conferir saldo do FGTS, tirar dúvidas sobre aposentadoria, entre outros serviços.

NEONAZISMO

COMBATE

O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, realizou em Belém encontro da missão Norte para a Relatoria Especial para o Enfrentamento do Discurso de Ódio, Extremismo e Neonazismo. A força-tarefa foi criada para monitorar o extremismo após o CNDH identificar aumento de 270% no número de células neonazistas no Brasil entre 2019 e 2021. Segundo o relator Carlos Nicodemos, a meta é estabelecer um pacto de monitoramento nos 144 municípios paraenses.

ALGORITMO

Durante o encontro em Belém, o Ministério Público Federal (MPF) defendeu a regulação das responsabilidades de redes sociais e a implementação de políticas públicas preventivas para conter o avanço do discurso de ódio. De acordo com o procurador regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Machado, as plataformas digitais utilizam algoritmos que amplificam a violência sob o disfarce da liberdade de expressão.

MINERAIS

APOIO

O Diretor-Geral Substituto da Agência Nacional de Mineração (ANM), José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, encaminhou ofício ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com cópia ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, manifestando apoio à agenda nacional de minerais críticos e estratégicos. No documento, reafirma o compromisso da ANM de contribuir, “de forma técnica, célere e articulada, com a construção de instrumentos regulatórios que promovam segurança jurídica, previsibilidade aos investimentos e a defesa dos interesses estratégicos do País, em apoio a iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor mineral, à agregação de valor e à verticalização da cadeia produtiva mineral, fomentando maior competitividade, inovação e desenvolvimento para o Brasil”.

EL NIÑO

RISCOS

Nota técnica elaborada pelo Observatório de Clima e Saúde Laboratório de Informação em Saúde/ Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict) da Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal de Santa Maria aponta que, na região Norte, a chegada do El Niño terá como consequência “tendência de redução de chuvas, seca, calor, baixa umidade, redução de rios e risco de fogo”. O documento sugere que o poder público tome medidas para mitigar problemas como a escassez hídrica, insegurança alimentar, queimadas, fumaça, agravos respiratórios, calor e desidratação.

EM POUCAS LINHAS

► Alimentos, energia, habitação e serviços são os itens que continuam derrubando o poder de compra das famílias paraenses, segundo os dados de junho, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aliás, falando em habitação, Belém segue sendo destaque entre as cidades com os mais caros aluguéis do País.

► Joanes, na Ilha do Marajó, está nos preparativos finais para receber programação cultural, nos dias 17 e 18 de julho, com apresentação do embaixador do Marajó, Madson Santos.

► As cidades do Marajó oriental, como Soure e Salvaterra, estão com pousadas lotadas. Empreendedores como mototáxis, artesãos e vendedores estão animados para a reta final do verão. E o verão tem sido de praias lotadas e expectativa de boas vendas nos principais balneários do Pará. Os banhistas, contudo, têm reclamado dos preços.

► O escritor e fotógrafo Rafael Serrão, que atua como voluntário na Barca Literária, lança, na terça-feira, 14, o livro “Quando Kianga aprendeu a voar”. A história infanto-juvenil fala da pequena Kianga e do pertencimento étnico-racial das crianças da Vila da Barca e também é uma homenagem à professora doutora emérita da Universidade Federal do Pará (UFPA), Zélia Amador de Deus. O evento será na Faculdade de Biblioteconomia da UFPA.

► O presidente do Grupo Líder, Oscar Rodrigues, será o convidado especial do PodCast “Conversa de Negócios” apresentado pelo advogado José Maria Maués. A gravação será no próximo dia 7 de agosto.