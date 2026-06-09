R70: 'Insignificante é ele', diz Janja após críticas de Silas Malafaia

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SERINGAIS

ECONOMIA

A Comissão de Meio Ambiente do Senado deve analisar em reunião marcada para hoje o requerimento do senador Beto Faro (PT-PA) sobre o projeto que cria a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos. A iniciativa tenta recolocar a economia da floresta no centro do debate, transformando os seringais em ativos produtivos e não apenas em símbolos ambientais, incentivando a industrialização e a inovação de produtos sustentáveis.

HISTÓRIA

Décadas após o assassinato de Chico Mendes, de acordo com o senador paraense, o desafio continua o mesmo: criar alternativas econômicas capazes de competir com as forças que empurram a floresta para o desmatamento. Segundo Beto Faro, o principal mérito da proposta não é apenas preservar a floresta, mas devolver valor econômico a uma atividade que ajudou a construir a economia da Amazônia. O tema tem peso especial no sudeste do Pará. Marabá e municípios vizinhos abrigaram milhares de famílias seringueiras durante o ciclo da borracha, mas com o declínio da atividade, os seringais desapareceram, levando consigo empregos, renda e parte da história econômica da região.

SAÚDE

EQUIPAMENTOS

O Ministério da Saúde anunciou que o Pará será contemplado com 16 combos cirúrgicos e três tomógrafos. A compra dos equipamentos faz parte das ações do Novo PAC Saúde. Os contratos foram assinados na semana passada pelo ministro da saúde, Alexandre Padilha. Em todo o País, serão entregues 300 combos cirúrgicos e 40 tomógrafos, destinados a 185 municípios. O investimento é de R$ 546 milhões. Os combos destinados ao Pará serão usados para cirurgia geral e oftalmológica. As entregas beneficiam instituições de saúde dos municípios de Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Capanema, Ipixuna do Pará, Redenção e Santarém.

TOMÓGRAFOS

Também serão entregues tomógrafos ao Hospital Regional de Cametá; ao Hospital Ophir Loyola, em Belém; e ao Hospital Municipal de Santarém. A doação inclui entrega, instalação, treinamento das equipes e garantia estendida de 36 meses.

COMBATE

LIXÕES

Durante o II Congresso do Ministério Público do Estado do Pará, iniciado ontem em Belém, o procurador-geral de Justiça do MPPA, Alexandre Tourinho, se comprometeu a erradicar os lixões no Estado, determinando a criação do Grupo de Trabalho “Lixão Zero” com esse objetivo.

PREFEITOS

A declaração foi feita para uma plateia que reuniu prefeitos de diversas regiões do Pará e que contou com o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), representada pela vice-presidente, Brenda Araujo.

MUSEU

DEFESA

Lançado no último fim de semana, o abaixo-assinado em defesa do Museu de Arte de Belém já contava, no fim da tarde de ontem, com 1.710 assinaturas. No documento, os defensores do Mabe destacam a importância do espaço para a memória do Pará e denunciam o desmonte da estrutura administrativa e operacional do Museu, que possui um dos mais importantes acervos da chamada belle époque amazônica.

CONCURSO

No documento, o grupo criado para defender o órgão pede a realização de concurso público para áreas técnicas essenciais, a reabertura e fortalecimento da biblioteca especializada e devolução e proteção dos espaços museológicos destinados às atividades do museu, além de inspeções técnicas especializadas para avaliação das condições do acervo, das reservas técnicas e do edifício histórico.

DENÚNCIA

O abaixo-assinado será parte de um dossiê a ser entregue ao Ministério Público do Pará (MPPA) e ao Ministério Público Federal (MPF), já que o prédio é tombado pela União. A denúncia também será enviada a órgãos como o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) e o Instituto brasileiro de Museus (Ibram). O documento seguirá também para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e para universidades brasileiras e estrangeiras. A intenção é ampliar a visibilidade da denúncia para pressionar a prefeitura de Belém a frear o desmonte do museu.

Em Poucas Linhas

► Durante a Semana Nacional de Conciliação, o Tribunal do Trabalho da 8ª Região (TRT8) arrecadou R$ 30,5 milhões, a maior parte do valor em conciliações. Ainda segundo os dados prévios, foram realizadas 2.691 audiências, com 12.035 pessoas atendidas e 986 processos conciliatórios concluídos.

►Mais de 50 artistas paraenses se uniram em uma campanha para arrecadar recursos para auxiliar no tratamento de saúde do artista plástico Marinaldo Santos, um dos grandes nomes das artes visuais no Pará. Juntos, eles vão realizar, entre os dias 10 e 13 de junho, uma mostra na Galeria Parte. As obras expostas estarão à venda e o valor será destinado para as despesas médicas de Marinaldo.

► A Policlínica Metropolitana, em Belém, realizará no próximo dia 17 sua primeira campanha de doação de sangue, em alusão ao Junho Vermelho. A iniciativa deve mobilizar colaboradores da unidade para participar de uma caravana de voluntários até a Fundação Hemopa, com o objetivo de incentivar a doação voluntária e contribuir para a manutenção dos estoques de sangue no Estado.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) divulgou ontem o resultado do lote 2 da Chamada 001/2026 do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação. A iniciativa prevê investimento de até R$ 1 milhão para fortalecer a pesquisa, a divulgação científica e o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), apoiando a realização de congressos, seminários, simpósios, workshops e outros eventos técnico-científicos em todo o Pará.

► O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, está entre os autores da obra “Os Impactos do Direito Administrativo na Reforma Tributária”, prevista para ser lançada em novembro, em Belém. A obra vai reunir também os ministros Bruno Dantas e Jorge Oliveira, também do TCU; Alexandre Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho (TST); e Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A publicação é organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), com coordenação de Giussepp Mendes e Jeferson Bacelar.