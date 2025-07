R70: "Com mafiosos não se discute", afirma ex-ministro da Fazenda

Fraude

Conselho de odontologia denuncia práticas de “odontologia biológica” à AGU, classificada pela entidade como pseudociência.

Concluintes

MEC prorroga para até 30 de julho o prazo de inscrições do Enamed, novo exame para formandos em medicina.

FRASE

"Com mafiosos não se discute"

MAILSON DA NÓBREGA, ex-ministro da Fazenda, acha não ser improvável que Donald Trump aumente as ameaças contra o Brasil, agora que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de ação da Polícia Federal. Ele acrescentou que o melhor que Lula faria era ficar calado e deixar quem tem experiência no assunto negociar as tarifas com os EUA.

DEPUTADOS

REDISTRIBUIÇÃO

Com o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que aumenta para 531 o número de deputados federais já na próxima legislatura, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revisar a distribuição das bancadas dos Estados e do Distrito Federal, mas sem aumentar o número total de deputados. Atualmente, a Casa tem 513 deputados. Se sancionado, o Pará seria um dos Estados que teriam aumento de cadeiras na Câmara Federal. Passaria de 17 para 21 representantes. Com o veto e o não aumento total de deputados, poderá haver uma redistribuição das bancadas com alguns Estados perdendo deputados e outros ampliando os números atuais.

POPULAÇÃO

O Pará tem direito a mais quatro deputados federais porque o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022 apontou aumento da população. A Constituição determina que a representação seja proporcional ao número de habitantes no Estado, podendo ser de no mínimo de oito e, no máximo, 70 deputados.

ÁRVORE

RARIDADE

Depois de mais de quatro décadas sem registros oficiais, uma árvore quase esquecida da história brasileira foi documentada: o pau-cravo (Dicypellium caryophyllaceum). A espécie nativa da floresta amazônica pode atingir até 30 metros de altura e é conhecida por seu aroma marcante. A planta, considerada criticamente em perigo de extinção, foi encontrada na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte. No século XVIII, a árvore, conhecida como cravo-do-maranhão ou canela-cravo, foi intensamente extraída por seu valor como especiaria e sua madeira de lei. O método de retirada da casca envolvia o corte completo da árvore, o que levou a um colapso populacional da planta.

REGISTROS

Ao longo do século XX, poucos registros foram feitos na Amazônia até a realização dos Estudos de Impactos Ambientais, em 2008, na região da Usina Belo Monte.

JAPÃO

FESTIVAL

O Festival do Japão, que ocorre neste fim de semana no município de Tomé-Açu com realização em parceria com a prefeitura, receberá em breve um importante título da Câmara dos Deputados. Com muitas atrações artísticas e culturais nipônicas, o evento deverá ser reconhecido como Manifestação da Cultura Nacional por meio do projeto de lei registrado na sexta-feira, 18, pelo deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA). Nesta quarta edição, são aguardados o governador Helder Barbalho e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, entre outras autoridades.

INCÊNDIOS

PREVENÇÃO

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) iniciou uma força-tarefa para ações de prevenção e combate a incêndios florestais no Parque Estadual Monte Alegre e na Área de Proteção Ambiental (APA) Paytuna. A ação tem a parceria da Secretaria de Meio Ambiente de Monte Alegre, do 18º Batalhão da Polícia Militar, da Defesa Civil e dos bombeiros civis da prefeitura. O objetivo é prevenir ocorrências de incêndios registrados nas Unidades de Conservação (UCs) da região. Foram apontadas as possíveis causas dos focos de incêndio, como práticas inadequadas de manejo agrícola, ações humanas acidentais ou intencionais e fatores climáticos adversos, como a seca prolongada e a ocorrência de ventos fortes, que favorecem a propagação do fogo.

DROGAS

RECORDE

O Pará registrou de janeiro a junho de 2025 a apreensão de 9.893,705 quilos de entorpecentes, principalmente maconha e cocaína, contabilizando um aumento de 37,68% no quantitativo, se comparado ao primeiro semestre de 2024, quando o Estado apreendeu 7.185,144 quilos de drogas. Os dados foram divulgados esta semana pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

EM POUCAS LINHAS

- O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, estará em Belém nesta segunda-feira, 21, para apresentar o programa Road to Belém, uma iniciativa que reúne entidades públicas e o setor privado para fortalecer a cooperação com o Brasil. A ação faz parte dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Dentre as atividades, está um encontro com jornalistas, às 9h30, no auditório do Museu Paraense Emílio Goeldi.

- A programação será iniciada com um encontro com a imprensa, no auditório do Goeldi. À tarde, ocorrerá o evento “Vozes da Floresta”, organizado pela Swissnex no Brasil, que abre o nexBio Amazônia 2025.

- Em sua segunda edição, a iniciativa promove ações conjuntas em áreas como bioeconomia, resiliência climática, infraestrutura sustentável e diálogo ciência-sociedade, destacando as contribuições suíças para os esforços globais de sustentabilidade.

- A Casa Azul em Salinópolis se tornou motivo de dor de cabeça para os moradores do bairro do Caranã. As festas no local se estendem até as 5h com som nas alturas, sem qualquer medida para poupar os vizinhos. Leitor da coluna afirma que o problema se repete ano após ano.

- Jornalistas interessados em cobrir a COP 30 em Belém e que estejam sem passaporte devem se apressar. O documento é uma das exigências da ONU para o credenciamento dos profissionais.

- Atualmente, a taxa para emissão do documento custa R$ 257,25. Em caso de emergência, é cobrado um extra que eleva o valor do passaporte para R$ 334,42.

- Pela primeira vez a organização Global Citizen, que tem o vocalista do Coldpaly Cris Martin na direção artística, fará uma série de eventos no Pará.

- O primeiro será o Global Citzen Now: Amazônia, evento que reunirá lideranças políticas, indígenas e especialistas para impulsionar ações em defesa da Amazônia.

- O credenciamento para participação do evento ainda está aberto e poderá ser feito no endereço https://www.globalcitizen.org/pt/now/amazonia.