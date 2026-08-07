R70: 'As pessoas estão montando negócios em torno disso', diz Donald Trump sobre cidadania nos EUA

CHAPAS

INTERIOR

Vêm do interior do Estado os nomes que ajudarão a compor as duas principais chapas para o governo do Pará. Confirmando as especulações dos últimos dias, o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos) garantiu a aliança com o PL do presidenciável Flávio Bolsonaro e anunciou a engenheira Ellayne D’Almeida como vice. Natural de Itaituba, oeste do Estado, Ellayne disputaria uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), mas abriu mão para concorrer à eleição majoritária. Na noite de quarta-feira, o MDB de Hana Ghassan já havia confirmado o deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), que tem base em Marabá, sudeste do Estado, como vice.

EL NIÑO

PREVENÇÃO

O governo federal apresentou nesta semana, em Belém, o Plano Nacional de Enfrentamento à Estiagem Amazônica e Pantanal (PNEAP), criado para estruturar a atuação integrada e coordenada de diferentes órgãos para garantir a assistência humanitária antes do agravamento do período de seca e estiagem prevista em razão do El Niño. A missão contará, entre outros, com técnicos da Defesa Civil Nacional. Na capital paraense, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que é necessário fazer uma intensa preparação antes do cenário mais crítico. O superintendente da Sudam, Paulo Rocha, participou do evento e falou da iniciativa de se combater os efeitos climáticos na Amazônia.

FEMINICÍDIO

SÍMBOLO

O presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura, faz hoje o lançamento do Banco Vermelho no Edifício-Sede da instituição, marcando o início da programação do Agosto Lilás. A iniciativa integra as ações alusivas aos 20 anos da Lei Maria da Penha.

MEMÓRIA

Reconhecido internacionalmente como símbolo de conscientização e mobilização social, o Banco Vermelho representa a memória das mulheres que tiveram as vidas interrompidas pela violência de gênero. Com sua estrutura vazia e pintada na cor vermelha, o monumento convida à reflexão sobre a importância da prevenção, da denúncia e da construção de uma cultura de respeito, igualdade e proteção aos direitos das mulheres.

FACEBOOK

AÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou na Justiça para impedir que o Facebook aceite o uso de suas redes sociais, entre elas o Instragram, para postagem de conteúdos que defendam ou incentivem o garimpo ilegal em todo o país. De acordo com o MPF, as plataformas da empresa “vêm sendo utilizadas de forma reiterada para incentivar a extração ilegal de recursos minerais, matéria-prima pertencente à União, gerando graves repercussões sobre o bioma amazônico, os povos indígenas e a saúde das populações expostas ao mercúrio”.

RORAIMA

O MPF informou que a ação é fruto de um inquérito civil instaurado em 2024 para apurar a responsabilidade da empresa diante de uso das plataformas para divulgação de conteúdo relacionado ao garimpo ilegal. A investigação revelou o uso frequente das plataformas incentivando a exploração ilegal do ouro em Roraima.

URNA

TRANSPARÊNCIA

Como parte da programação da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) levou e abriu a urna eletrônica para os alunos da Escola de Comunicação Papa Francisco, em Belém. Durante a ação, os alunos da Escola puderam ver a urna eletrônica por dentro, tirando dúvidas sobre a segurança do equipamento e o processo eleitoral.

PARCERIAS

Promovida por meio da Escola Judiciária Eleitoral do Pará, a ação contou com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e da Assessoria de Comunicação Institucional (Ascom) do TRE do Pará. A Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação é uma realização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em parceria com os 27 tribunais regionais.

EM POUCAS LINHAS

► O Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) marcou reunião para 12 de agosto, às 10h. Na pauta, definição de diretrizes e prioridades do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) para o exercício de 2027, além de modificações no regulamento dos incentivos fiscais da Sudam.

► Para 49% da população, “ser presente no dia a dia” é a principal característica de um bom pai, superando de longe a preocupação com “oferecer segurança financeira” (3%). Os dados são da pesquisa inédita realizada pela Nexus.

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou novas portarias que alteram a programação orçamentária e o cronograma mensal de desembolso do Estado para 2026. A principal medida amplia em R$ 23,7 milhões a programação do segundo quadrimestre. Os maiores acréscimos contemplam os Encargos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que receberão R$ 9,7 milhões, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, com R$ 5,46 milhões provenientes do Fundo Estadual de Saúde (FES). A Secretaria de Cultura (Secult) receberá mais de R$ 4 milhões.

► Estão abertas até 13 de agosto, às 12h, as inscrições para estudantes universitários que desejam participar do processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva de estagiários que atuarão nas unidades da rede municipal de ensino. Podem participar alunos matriculados entre o 1º e o penúltimo semestre dos cursos de Artes, Biologia/Ciências Biológicas, Ciências da Natureza, Educação do Campo, Educação Especial, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras (Português, Libras e Inglês), Matemática, Música, Pedagogia e Química, todos na modalidade Licenciatura.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) levará hoje o programa Justiça Itinerante ao distrito de São Joaquim do Pacuí, em Macapá (AP). A ação conta com a parceria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).