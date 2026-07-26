Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'As pessoas de nível mais baixo não eram levadas em conta', diz Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, exalta Getúlio Vargas em encontro de líderes do sistema de ciência e tecnologia no Brasil, em São Paulo.

Ministério da Saúde

Pesquisa mostra que vacinação diminuiu prevalência de HPV entre jovens. Benefícios chegaram a pessoas que não se imunizaram.

Dinheiro na conta

Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição do IR 2026. Cerca de 2,7 mi de contribuintes receberão R$ 4,6 bi no dia 31.

“Conseguiu romper com uma tradição conservadora em que as pessoas de nível mais baixo não eram levadas em conta”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, exalta Getúlio Vargas em encontro de líderes do sistema de ciência e tecnologia no Brasil, em São Paulo.

GARGALO

AMAZÔNIA

A decisão de não autorizar, neste momento, a dragagem emergencial do rio Tapajós acendeu novo alerta na Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) sobre o que, segundo o setor, é um problema que há anos acompanha o desenvolvimento do Norte: as incertezas em relação à infraestrutura estratégica da região. Para a entidade, o cenário exige prevenção e planejamento, especialmente diante do risco de que uma nova estiagem severa atinja os rios amazônicos. O Arco Norte já responde por 39,5% das exportações brasileiras de soja e milho e a avaliação é de que a possível intensificação do El Niño aliada à ausência da dragagem traga riscos ao escoamento de 3,5 milhões a 5,5 milhões de toneladas de produtos, adicionando cerca de R$ 500 milhões aos custos logísticos.

FERROGRÃO

Na avaliação da Fiepa, o caso do Tapajós não pode ser visto isoladamente. Ele se soma a entraves históricos em projetos estruturantes para o Norte, como a Ferrogrão, concebida para ampliar a integração logística com o corredor do Tapajós e reduzir a dependência do transporte rodoviário. Para o presidente da Federação, que também preside o Conselho de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Alex Carvalho, existe uma contradição que precisa ser enfrentada: “A Amazônia assume um papel cada vez mais estratégico para a logística e a competitividade do Brasil, mas a infraestrutura da região não avança na mesma velocidade. Não podemos esperar a seca chegar para discutir navegabilidade, assim como não podemos esperar os gargalos se transformarem em crises para decidir sobre ferrovias, hidrovias e portos. Infraestrutura precisa ser política de Estado, com segurança jurídica, critérios técnicos e ambientais e planejamento de longo prazo”.

VENDAS

OTIMISMO

Clima de otimismo no comércio do Pará com a aproximação do Círio de Nazaré, apontado como primeiro grande impulso para vendas no segundo semestre.

TEMPORADA

Com intenso fluxo de turistas e romeiros, o evento movimenta hotéis, restaurantes, supermercados, comércio de vestuário, artesanato, bebidas, transporte, serviços e alimentação, antecipando o aquecimento que normalmente se consolida nos meses seguintes. Na sequência, a Black Friday inaugura oficialmente o ciclo das compras de fim de ano. Nos últimos anos, a data se transformou em uma verdadeira temporada de vendas, estimulando o reforço dos estoques, a ampliação dos horários de funcionamento e a contratação de vendedores, operadores de caixa, estoquistas, conferentes, entregadores e profissionais de atendimento.

CONTRATAÇÕES

Com o incremento das vendas, a perspectiva é de que neste semestre sejam feitas em torno de 7,5 mil contratações temporárias na Região Metropolitana de Belém, volume 10% superior ao projetado para o mesmo período do ano passado. O cenário combina fatores tradicionais, como Círio de Nazaré, Dia das Crianças, Black Friday, pagamento do 13º salário, Natal e Ano-Novo, com eventos extraordinários, entre eles as eleições gerais.

PADRE

APOIO

Excomungado pela Santa Sé, o padre Antônio de Pádua Souza, que era ligado à diocese de Marabá, tem recebido uma enxurrada de mensagens de apoio de católicos nas redes sociais. O caso expõe racha histórico na igreja colocando em lados opostos o atual comando da Igreja e os fiéis da ala ultraconservadora que defendem o retorno a práticas pré-concílio Vaticano II. Entre as principais bandeiras do grupo estão o retorno das missas em latim, celebrações com o padre voltado para o altar — de costas para os fiéis — e a rejeição de parte das reformas litúrgicas e pastorais adotadas pela Igreja nas últimas décadas.

EXCOMUNGADO

O anúncio da punição ao padre Antônio de Pádua Souza por crime de cisma foi anunciado no dia 17. Em nota, divulgada em seu site oficial, a Diocese de Marabá informa que o padre foi punido por adesão à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, uma sociedade fundada em 1970 e que tenta reverter as mudanças implantadas na igreja pós-Concílio Vaticano II. “Em razão dessa adesão formal, conforme esclarecido pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, incorreu no delito de cisma e, por conseguinte, na pena de excomunhão”, informa o comunicado diocesano.

ILÍCITO

O documento deixa claro ainda que “enquanto permanecer nessa situação canônica, não lhe é lícito exercer validamente o ministério sacerdotal na comunhão da Igreja Católica, sendo ilícitos os atos ministeriais por ele praticados”.

EM POUCAS LINHAS

► O Médico Vitor Mateus será o representante da Beneficente Portuguesa do Pará no 5º C-Level Summit México, que ocorre nos dias 10 e 11 de setembro em Monterrey, no estado de Nuevo León, México.

► Promovido pela Elekta, o encontro reúne líderes hospitalares de toda a América Latina para discutir os avanços da radioterapia no tratamento do câncer. Mateus é o responsável pela Governança Assistencial do hospital. A programação inclui apresentações de novas tecnologias, modelos de gestão e práticas clínicas voltadas ao fortalecimento da assistência oncológica.

► Depois de conquistar o País, o premiado monólogo “Não me entrego, não!”, estrelado por Othon Bastos, chega a Belém para curta temporada, de 20 a 23 de agosto na Caixa Cultural. O ator, um dos maiores nomes do teatro brasileiro e em plena atividade aos 93 anos, já soma mais de 250 apresentações do espetáculo e ultrapassou a marca de 100 mil espectadores.

► A convenção do PDT que lançou Celso Sabino ao Senado reforçou os laços do ex-ministro com o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O principal sinal foi a presença da ex-governadora Ana Júlia Carepa e do ex-senador Paulo Rocha, duas lideranças históricas da legenda no Pará.