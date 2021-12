Papa Francisco relembra que tradição não é reviver o passado

Balanço em Brasília

Neste ano, o Congresso aprovou mais de 150 leis. Agora, o Senado e a Câmara só voltarão ao trabalho em 2 de fevereiro. Imunidade coletiva A Fiocruz reforça a importância de vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 para impedir o avanço da doença no Brasil.

Grupos de risco

Com esse estoque inicial enviado, a Sespa recomendou aos municípios a prescrição apenas para grupos de risco com síndrome gripal por influenza. O Tamiflu é um remédio antiviral que age impedindo a multiplicação e bloqueando as ações dos vírus da gripe influenza A e B, incluindo ainda a do vírus influenza H1N1.

PL

Desfiliação

Atual presidente do PL no Pará, o deputado federal Cristiano Vale deixará a legenda nos próximos dias e migrará para o PP, partido atualmente presidido pelo ex-deputado federal Beto Salame. Para deixar a legenda que acaba de receber o presidente Jair Bolsonaro, Vale conseguiu carta de autorização do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O documento será apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que este autorize a desfiliação sem risco de perda do mandato na Câmara Federal.

Reconfiguração

A chegada de Jair Bolsonaro ao PL está provocando mudanças em vários partidos no Pará. Além de Cristiano Vale, boa parte das atuais lideranças do Partido Liberal irá para o PP, que, por sua vez, já perdeu nomes como o do ex-prefeito de Marabá João Salame. Este migrou para o PSB, atual legenda do deputado federal Cássio Andrade. Irmão de João, Beto Salame tem encontro marcado com Cristiano Vale no dia 3 de janeiro e também deve anunciar sua saída do PP e posterior ida para o PSB.

Debandada

Na última sexta-feira, oito dos 16 prefeitos do PL no Pará anunciaram que deixarão a legenda. Devem seguir Cristiano Vale rumo ao PP. Integrantes da bancada estadual também avaliam deixar o novo partido de Bolsonaro, mas, nesse caso, devem esperar a janela partidária que ficará aberta entre 2 de março e 2 de abril do ano que vem.

Tamiflu / Estoque

ara auxiliar os municípios no atendimento aos casos da gripe influenza, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) mobilizou todo o seu estoque de fosfato de oseltamivir (Tamiflu) para os municípios solicitantes, refez o pedido ao Ministério da Saúde e aguarda nova remessa do remédio nos próximos dias.

Papa Francisco (J. Bosco)



“Relembrar não é repetir, mas fazer um tesouro, reviver e, com gratidão, deixar que a força do Espírito Santo faça nosso coração arder como os primeiros discípulos.”

Papa Francisco, em sua mensagem de Natal deste ano, no Vaticano. O sumo pontífice deu um recado à ala mais conservadora da Igreja Católica e disse que tradição não é “reviver o passado”, mas renovar as práticas de uma Igreja mais aberta aos necessitados.

OMS CID-11

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disponibilizou, na semana passada, a prévia da nova versão da Classificação Internacional de Doenças (CID) para que governos e entidades médicas e de saúde possam providenciar as traduções e preparar treinamentos para o uso da nova tabela. A CID-11 entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, substituindo a CID-10, que é do início dos anos 1990. A nova tabela foi atualizada em muitos pontos e incluiu síndromes e doenças consideradas novas, como a gaming disorder, o transtorno causado pelo excesso de jogos eletrônicos.

Avanços

O novo documento também trouxe alívio aos especialistas em Gerontologia – a ciência do envelhecimento, já que a OMS desistiu de incluir a velhice como doença. Contra a proposta, surgiu uma corrente que incluiu o médico Alexandre Kalache, um dos maiores nomes do envelhecimento no Brasil e no mundo. No Pará participaram ativamente do movimento a Sociedade Paraense de Geriatria e Gerontologia e o Grupo Cynthia Charone, serviço de referência em envelhecimento saudável que também atende o Sistema Único de Saúde (SUS).

PUPUNHA

Sabor

Entre centenas de pupunheiras conservadas na área experimental da Embrapa em Belém, um grupo de voluntários selecionou algumas plantas que geram frutos de mesa com mais qualidade e sabor. Os voluntários participaram de um teste sensorial e escolheram as melhores pupunhas cozidas de acordo com a cor, aroma, sabor, textura e impressão global. Frutos de três entre dez plantas analisadas foram os que tiveram a maior aceitação e intenção de compra, especialmente no quesito sabor. Os resultados do trabalho vão ser publicados em breve pela instituição e são importantes para estabelecer parâmetros relacionados à domesticação da espécie.

