'Ou somos irmãos ou tudo desaba', afirma papa Francisco

Abastecimento de qualidade

Após reformas, o Governo do Estado vai entregar, hoje, o novo Mercado Municipal de Concórdia do Pará.

Para alegria do consumidor

O preço do litro de açaí do tipo médio permanece estável e é vendido a R$ 18 em pontos da capital paraense.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Ou somos irmãos ou tudo desaba”

Foi o que afirmou, ontem, o papa Francisco em mensagem divulgada para comemorar o Dia Internacional da Fraternidade Humana. Segundo ele, “a fraternidade é âncora de salvação da humanidade ferida por guerras.”

PORTARIA

Polêmica

A Justiça Federal negou a duas advogadas o pedido para que fosse suspensa a portaria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Estado do Pará que passou a exigir, como condição de ingresso às dependências da sede, a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19. Para as autoras, a portaria seria ilegal e inconstitucional, pois violaria a liberdade de locomoção prevista em dispositivos da Constituição Federal. No entendimento delas, o cidadão não estaria obrigado a tomar qualquer vacina contra a covid-19 enquanto não existir lei que o obrigue a receber compulsoriamente a imunização.

Fundamentos

A decisão da 5ª Vara Federal, por sua vez, foi fundamentada na Lei 13.979/ 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, onde as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as medidas de isolamento, quarentena, uso de máscaras e determinação de realização compulsória de vacinação, entre outras medidas profiláticas. Além disso, o Juízo entendeu que os profissionais do Direito “são fundamentais para a manutenção da ordem pública e a prevalência dos direitos fundamentais”, não sendo possível dispensá-los do cumprimento das normas estabelecidas.

DOCUMENTOS

Retificação

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos emitiu 50 novos documentos de identificação para pessoas trans e travestis em substituição às certidões de origem, feitas pela Gerência de Proteção à Livre Orientação Sexual, que, além de acatar os pedidos de emissão de cédula de identidade com o nome social, faz o encaminhamento para a Defensoria Pública do Pará, com o objetivo de iniciar o processo de retificação de nome e gênero na certidão de nascimento.

CERTIDÕES

Inválidas

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) convocou quem recebeu certidões emitidas entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro deste ano, entregues por e-mail, a fazer uma segunda solicitação, já que todas as certidões daquele período foram invalidadas.

Orientação

A medida, de acordo com o TRF1, é por conta de problemas técnicos ocorridos nesse intervalo de datas no sistema de emissão on-line de certidões da Corte e de todas as Seccionais da 1ª Região, que incluem o Pará e mais doze Estados, além do Distrito Federal. Segundo o TRF1, não houve impacto nas certidões que são emitidas automaticamente e já prontamente entregues ao requerente, tendo o problema ocorrido apenas naquelas que são entregues por e-mail.

DADOS

Irregulares

Mais de 90% dos municípios paraenses não enviaram informações sobre a dívida pública e estão em situação irregular. É o que revela levantamento da Federação das Associações de Municípios Paraenses. De acordo com a entidade, 93,75% das prefeituras estão em atraso com a alimentação do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios. O levantamento começou a ser feito após o prazo que as prefeituras tiveram para envio dos dados, que se encerrou no último dia 30, quando apenas 6,25% dos municípios paraenses se regularizaram, sendo apenas um deles na Região Metropolitana de Belém.

TRABALHO

Remoto

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) publicou, ontem, a prorrogação até o dia 4 de março das recomendações relacionadas ao trabalho remoto, como medida de prevenção ao contágio da covid-19. A decisão tomou por base o aumento do número de casos de contaminação pela nova variante Ômicron, além de casos de influenza A. A presidente do TRT8, desembargadora Graziela Colares, e a corregedora regional, desembargadora Mary Anne Acatauassú Medrado, recomendam aos gestores das unidades administrativas e judiciais que o trabalho remoto seja intensificado, determinando a presença mínima de servidores em atividade presencial.

Em poucas linhas

A prefeita de Marituba, Patrícia Mendes (Republicanos), resolveu manter o Carnaval presencial no município, com desfiles de blocos marcados para o dia 28 deste mês. Uma decisão que vai dividir opiniões.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou, ontem, a nona repescagem do processo seletivo de 2021. Foram chamados cinco novos calouros para ocuparem vagas não preenchidas em chamadas anteriores no curso de Medicina, no campus de Altamira, no oeste paraense.

Para os futuros estudantes, o sistema do Cadastro On-line de Calouros ficará disponível até o meio-dia do próximo dia 8.

A entrega presencial da documentação (original e cópias) deverá ser feita também no dia 8, das 9h às 12h, na secretaria acadêmica do campus de Altamira.

Em reuniões, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, desembargadora Luzia Nadja Guimarães, e o titular do Comando Militar do Norte, general de Exército João Chalella Filho, adiantam o planejamento das atividades de apoio dos militares para as eleições deste ano no Estado.

A antecipação é para garantir, em especial, a logística e comunicação, que são pontos desafiadores em algumas regiões do Pará, um Estado com dimensões continentais.

Especialistas estimam que mais de mil candidatos devem disputar os cargos eletivos no Pará.

De olho no futuro, com o traçado da Ferrovia do Pará cruzando seu território, a Prefeitura de Ipixuna do Pará firmou parceria de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Mineração e Energia (Sedeme).

O objetivo do prefeito Artemes Oliveira (PSD) é fomentar a atividade socioeconômica e a pesquisa e lavra dos recursos minerais.

Por isso, o primeiro convênio assinado com a Sedeme foi para projetos de implantação de energia elétrica na zona rural do município.