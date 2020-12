Jair Bolsonaro reage sobre decisão da Argentina de liberar o aborto no país

Nova via

Será inaugurada, hoje, a estrada de acesso ao aeroporto do município de Salinópolis. A obra é do governo estadual.

Mais saneamento

A Prefeitura de Belém entregou, ontem, mais um trecho saneado e urbanizado da avenida Bernardo Sayão, no Jurunas.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Enquanto depender de mim ou do meu governo, o aborto nunca será aprovado em nosso solo. Sempre lutaremos para proteger a vida dos inocentes.”

Foi o que escreveu, no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro ao criticar, ontem, a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação na Argentina. “Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado”, completou.



FAIXA

Transmissão

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), desmentiu boatos de que não participaria da cerimônia de posse do novo gestor municipal, Edmilson Rodrigues (PSOL) e que mandaria o vice-prefeito Orlando Reis substituí-lo no ato de transferência do cargo. Zenaldo confirmou que participará da posse, marcada para esta sexta-feira, 1º, às 17h, na Câmara Municipal de Belém.

Rito

“Como bom democrata, entendo que é importante participar do ato solene, cumprindo até o final o rito do cargo”, informou Zenaldo por meio de um assessor. A posse será restrita aos eleitos e convidados, por causa da pandemia de covid-19, mas poderá ser acompanhada pelos canais da Câmara na Internet e pelas redes sociais do novo prefeito.

Gabinete

O jornalista Aldenor Araújo Júnior foi o escolhido para ser o chefe de Gabinete de Edmilson. Aldenor é graduado pela Universidade Federal do Pará e trabalha com Edmilson há mais de duas décadas. Foi coordenador dos mandatos do agora prefeito eleito, quando este esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e na Câmara Federal e também coordenou a campanha de Edmilson a prefeito. Aldenor foi chefe de gabinete e chefe da Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) nos dois primeiros mandatos de Edmilson como prefeito de Belém entre 1997 e 2000 e de 2001 a 2004.

História

Aldenor Júnior foi um dos coordenadores de campanha ao governo do Pará do tucano Almir Gabriel, em 1990, quando este tinha como vice o então petista Raul Meireles. Naquela eleição, os candidatos eram, além de Almir, Jader Barbalho e Sahid Xerfan. A disputa foi para o segundo turno entre Jader e Xerfan. E Jader venceu.

ANANINDEUA

Mobilidade

O prefeito eleito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), elegeu como prioridade a melhoria da infraestrutura de mobilidade urbana do município. A meta, afirma ele, é “começar modernizando a frota de micro-ônibus, que é muito antiga”. Daniel promete trabalhar para que a população tenha transporte “digno, com ar-condicionado, com acessibilidade”. O novo prefeito promete também atenção especial à questão do saneamento básico, um dos principais problemas enfrentados hoje pela população do segundo maior município da Região Metropolitana de Belém.

IDOSOS

Política

Em visita a Belém, na última segunda-feira, o titular da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Antonio Costa, apresentou o Pacto Nacional de Implementação da Política dos Direitos da Pessoa Idosa a ser executado a partir de 2021. Costa explicou que a intenção é criar conselhos municipais da pessoa idosa para formar uma rede de proteção e cuidados.

Conselhos

O Pacto Nacional de Implementação da Política dos Direitos da Pessoa Idosa foi criado após estudo que mostrou a falta de conselhos municipais. Em Belém, o plano foi apresentado para o secretário-adjunto de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Renda, Esmerino Batista, e para a presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Beti Santos.

COVID-19

Indígenas

A Rede Municipal de Consultórios na Rua, que monitora a propagação de casos da covid-19 entre os indígenas da etnia Warao, emitiu nota técnica para pedir ao município de Belém a manutenção das equipes de assistência à saúde aos venezuelanos em 2021. No documento, assinado pelo médico Vitor Nina, o grupo argumenta que é necessário continuar com as atividades de rastreamento, vigilância e resposta rápida aos casos de covid-19. E alerta que a suspensão dos serviços representa um alto risco para essa comunidade.

Isolamento

Outra recomendação é para que sejam criados espaços adequados para o isolamento social dos indígenas que chegam à capital paraense. A nota técnica foi expedida após estudo com diferentes grupos dos Warao que estão espalhados em vários pontos de Belém como a Ilha de Outeiro e bairro da Campina.

EM POUCAS LINHAS

* O prefeito reeleito do município de Soure, Guto Gouvea, anunciou que contraiu a covid-19. Ele tem sintomas leves e cumpre o isolamento social.

* A Federação das Associações dos Municípios do Pará (Famep) e as associações e consórcios de prefeituras irão eleger novos presidentes neste início de ano.

* O cargo de presidente da Famep deve ser ocupado, novamente, pelo prefeito reeleito do município de Santarém, Nélio Aguiar (DEM).

* O vereador eleito Alan Pombo (PDT) é apontado como o próximo líder do governo na Câmara Municipal de Belém.

As conversas em torno do próximo presidente da Câmara já começaram.

* O vereador Zeca Pirão (MDB) aparece como favorito nos bastidores da Casa.



* Assim que assumirem os mandados, os novos prefeitos de Belém, Ananindeua e Marituba vão precisar se unir para resolver um problema urgente: encontrar destino para o lixo doméstico das três cidades.

* A empresa responsável pela gestão do Aterro Sanitário de Marituba anunciou que deixará de receber os rejeitos a partir de 31 de maio de 2021.

* A Prefeitura de Belém entrou na Justiça para estender esse prazo, mas, mesmo que a decisão seja favorável, essa será uma solução provisória e há necessidade de definir um destino definitivo para o lixo, sob pena de Belém, Ananindeua e Marituba mergulharem no caos.

* O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, decidiu disponibilizar, para consulta on-line, todos os documentos apresentados à equipe de transição do novo prefeito.

* Em suas redes sociais, Zenaldo disse que o objetivo é “alcançar total transparência no processo”.

* Os documentos podem ser acessados em belem.pa.gov.br/transparência/