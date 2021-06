'É muito feio artistas que se privam disso', diz Pabllo Vittar sobre posicionamento na pandemia

Preço dos combustíveis

O Senado realiza hoje audiência pública interativa para debater a formação dos preços e reajuste dos combustíveis no país.



Eleições no país

O Tribunal Superior Eleitoral recebe até 15 de julho contribuições para aprimorar o processo eleitoral nos pleitos futuros.







"É muito feio artistas que se privam disso"



PABLLO VITTAR, ao falar sobre a importância do posicionamento político da classe artística nesse momento do país diante da pandemia. "Não podemos olhar isso tudo e pensar que está tudo normal", afirma a artista, que diz estar triste com os rumos do Brasil.



LICENCIAMENTO

Obstáculos



O Ministério Público Federal (MPF) emitiu recomendação para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) suspenda o licenciamento ambiental para as obras do esperado derrocamento do Pedral do Lourenço, esperado há anos e que pode dinamizar ainda mais a economia da região sul e sudeste do Pará. A medida, segundo alega o MPF, foi tomada após o órgão receber denúncias de ribeirinhos que vivem na região do rio Tocantins, pelo lado paraense, sobre a falta de diálogo com as comunidades para o possível início das obras.



NOVELA



O derrocamento do Pedral do Lourenço faz parte de um grande projeto de infraestrutura para a efetiva viabilização econômica da hidrovia Araguaia-Tocantins, prometida há muitos anos pelo governo federal. O projeto, que tem o objetivo de viabilizar o tráfego de embarcações e aumentar a navegabilidade da hidrovia, visa ao derrocamento na região dos pedrais no rio Tocantins, numa extensão de 43 km entre Tucuruí e Marabá. O MPF deu 30 dias ao Ibama para que a recomendação seja atendida nos moldes previstos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).



CAPÍTULO



A nova investida do MPF na mediação é mais um capítulo na longa novela que envolve as necessárias melhorias para a hidrovia Araguaia-Tocantins, prometidas por vários governos federais. A cobrança aumentou junto com a dinamização econômica, puxada pela mineração e agropecuária do Pará e do Centro-Oeste. Para se tornar navegável o ano todo, a hidrovia depende de aumento do calado na área do chamado Pedral do Lourenço, que hoje impede a navegabilidade do rio em trecho no período das secas. Recentemente, o governo federal anunciou investimentos e sinalizou o início das obras. Agora, com nova ação do MPF, surgem novos obstáculos ao projeto.



MOBILIZAÇÃO

SEGURANÇA



Entrando no quarto dia de atividades intensas, a Operação Impacto, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), não vai apresentar balanço parcial antes do seu encerramento, marcado para a próxima quarta-feira, 30. A explicação do titular da Segup, Ualame Machado, para uma mobilização de grandes proporções, envolvendo 500 agentes de todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública, incluindo os grupamentos aéreo (Graesp) e Fluvial (Gflu), para uma atuação tão curta, de menos de uma semana, é justamente ser uma preparação que antecede a Operação Verão 2021 em pontos estratégicos do Pará. A Operação Impacto ocorre nos cinco municípios da Região Metropolitana de Belém e ainda em Marabá, Santarém, Altamira e Parauapebas.



VACINAS

REMESSAS



Diferente do que ocorreu em muitas cidades, inclusive Belém, na semana passada, a vacinação no Brasil esta semana não deverá sofrer interrupções, com a distribuição do novo carregamento de 936 mil doses de vacinas dos laboratórios Pfizer/BioNTech. A carga chegou ontem de manhã ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Com a entrega, o laboratório completa 2,4 milhões de doses fornecidas ao Brasil em menos de uma semana. Na terça-feira passada foram 529 mil, e na quinta outras 936 mil doses.



OTIMISMO



O contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro, e mais 100 milhões de doses, fruto de uma segunda negociação, que está prevista entre setembro e dezembro, totalizando 200 milhões de doses da Pfizer neste ano.



IMUNIZAÇÃO



Com isso, o Brasil, que acaba de ultrapassar 70 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose, ou 45% da população maior de 18 anos, deve atingir o percentual em torno de 80% da população vacinada com as duas doses até o final do ano, segundo cálculos do Ministério da Saúde.



CONTRABANDO

APREENSÃO



Os contrabandistas estão cada vez mais criativos. Desta vez, fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 1,2 tonelada de fumo escondidas em meio a calcário. A mercadoria, sem documentação fiscal, foi avaliada em R$ 13 mil e vinha de Juazeiro, no Ceará, e tinha como destino a cidade de Santarém, oeste do Pará, A apreensão ocorreu ontem no posto fiscal de “Carne de Sol”, distrito de Abel Figueiredo, na BR-222, a 12 km da fronteira com o Maranhão.



EM POUCAS LINHAS

A vereadora Maria de Lourdes de Souza Lima (DEM), do município de Belterra, oeste do Pará, faleceu ontem vítima de covid-19, aos 47 anos.



Mais conhecida como Malu, ela era presidente da Câmara Municipal de Belterra.



Após o anúncio de que o Brasil vai receber da Irlanda 47.520 ampolas do medicamento anestésico Atracúrio, usado na intubação de pacientes de covid-19, o Itamaraty emitiu nota agradecendo a doação, que chega amanhã.



Segundo a pasta, a iniciativa insere-se na política de diplomacia da saúde do governo brasileiro, e foi coordenada pela Embaixada do Brasil em Dublin e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.



A partir do mês de julho, micro e pequenas empresas afetadas pelos impactos causados na economia pela pandemia da Covid- 19 poderão contar novamente com a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe).



O Banco da Amazônia, principal instituição financeira do governo federal para fomento à economia na Região Amazônica, irá disponibilizar o recurso de R$ 30 milhões para contratações nessa linha de crédito.

O final de semana incluiu vários eventos de entrega do programa Sua Casa, que auxilia os beneficiários com material de construção e recursos também para a mão-de-obra.



Em seu discurso sobre o programa, o governador Helder Barbalho orientou os beneficiados a terem cuidado para que nem o profissional autônomo da construção nem a empresa do ramo não cobrem valores acima do mercado. Nesse caso, o governador recomendou acionar diretamente o Procon e até a Polícia.



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo aponta na prévia da inflação de junho uma retração, até o momento, de 0,54% em relação a maio (0,83%).