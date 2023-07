'[A Venezuela] não tem um governo democrático', defende a ministra Simone Tebet

Sala Lilás

A Delegacia de Salinópolis agora tem uma ‘Sala Lilás’ para atendimento de mulheres e crianças, com equipe multidisciplinar.

Brigada do TP

O Theatro da Paz fecha nesta 1ª semana de julho: de segunda (3) a quarta (5), servidores têm treinamentos para brigada de incêndio.

Simone Tebet (J. Bosco)

“[A Venezuela] não tem um governo democrático.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, após Lula voltar à defesa da Venezuela e relativizar a definição de “democracia”. Para ela, um governo que impede direitos fundamentais “não é democrático”.

JULGAMENTO

POLÍTICA

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos mais 70 políticos devem ser julgados ainda neste ano, acusados de ataque às instituições democráticas do País. A lista inclui não apenas políticos, mas jornalistas, empresários e lideranças ligadas ao ex-presidente. A avaliação dos especialistas é que os julgamentos devem alterar o rumo das eleições municipais no ano que vem, mas devem ser especialmente decisivos em relação às eleições gerais de 2026. O PL, partido de Bolsonaro, por exemplo, já busca outras lideranças com vistas à eleição presidencial. No Pará, a movimentação também leva em conta cenários com e sem as condenações.

FGV

POLÊMICA

Não foi bem recebida entre centros de pesquisa da Amazônia a contratação, pelo governo do Pará, da Fundação Getulio Vargas, para auxiliar o governo paraense na elaboração de um programa de ações para preparar o Estado e, especialmente, a capital paraense, para a Conferência Mundial do Clima, a COP 30, que será realizada em 2025. O acordo foi firmado em março deste ano e a avaliação é de que, mais uma vez, a prata da casa está sendo relegada a segundo plano, frente a pesquisadores do centro-sul do País - que, mesmo sendo de renome nacional, conhecem pouco da realidade local.

CENSO

ILHADOS

Nos dados do Censo 2022, divulgados durante a semana com riqueza de detalhes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Marajó viu crescer sua população, desde 2010. O total de habitantes foi de 400 mil para mais de 600 mil pessoas. Enquanto a capital paraense e outros municípios da Região Metropolitana de Belém perderam população, na região do arquipélago do Marajó apenas três municípios tiveram queda de algumas centenas de pessoas e, não por acaso, foram justamente os três mais isolados: Santa Cruz do Arari, Chaves e Ponta de Pedras.

DIVERGÊNCIAS

Por outro lado, as perdas na região foram compensadas com o crescimento dos municípios de Breves, que está com população acima de 100 mil pessoas; Portel, com população acima de 60 mil pessoas, e Muaná, que ultrapassou as 40 mil pessoas. Já a chamada região do turismo, de Salvaterra e Soure, teve aumento da população flutuante - que vive na capital, mas passa bom tempo do ano nas praias da ilha. Agora, a luta da Associação dos Municípios do Marajó (Amam) é para que as perdas, consideradas pequenas, não alterem os futuros repasses no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) dessas cidades, que já vivem em condições difíceis. Qualquer perda seria um prejuízo direto às suas populações.

CURIOSIDADE

Em Ponta de Pedras, um dado revelado pelo Censo chama atenção. O município possui muitos “moradores de domicílio eleitoral”, pessoas que moram em outras cidades e vão para lá apenas votar - e, naturalmente, não estavam na cidade para responder ao censo.

FARINHA

NORMAS

Entra em vigor hoje, em pleno domingo, a portaria que estabelece normas de qualidade para a comercialização e o trânsito da farinha de mandioca no Pará. Pelas novas normas, só será permitida a entrada no território paraense de farinha de mandioca que possua o certificado de classificação, que atesta a qualidade da farinha produzida fora do Estado - e é uma garantia de que o produto está atendendo a todas as normas higiênico-sanitárias de produção. Para garantir o cumprimento da portaria, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) já determinou aumento da fiscalização nos postos fixos de fronteira, para atestar se as cargas vêm de algum dos mais de 150 estabelecimentos de produção de farinha de mandioca registrados na agência. Nas abordagens, os fiscais vão verificar se o produto possui registro na Adepará e se foi realizada a análise dos lotes de farinha em laboratório credenciado. A agência já adiantou que está preparada para interceptar as cargas que infringirem a norma.

ANANINDEUA

MOVIMENTAÇÃO

Na “República de Ananindeua”, como já é apelidado o segundo maior colégio eleitoral do Pará, os bastidores da política fervem frente às negociações com vistas às próximas eleições. No momento, corre a informação de que a Câmara Municipal de Ananindeua deve ganhar um novo vereador. Trata--se de Hugo Athayde, do PSDB, suplente da vereadora Francy Pereira - que, para abrir a vaga, será alçada a titular da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), em substituição a Marisa Lima, pelo prazo exato de um ano, ou seja, até as vésperas da eleição municipal de 2024.

EM POUCAS LINHAS

► Além dos impostos e multas, no posto da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) o cliente que teve seu carro guinchado foi surpreendido, nesta sexta-feira (30), com a cobrança de R$ 1 por cada cópia ou impressão dos documentos necessários para resolver o problema.

► Além de a cobrança ser estranha, por se tratar de um atendimento em um serviço já bancado com recursos públicos, o fator surpresa piora tudo - já que a atendente vai solicitando que o usuário repasse os documentos por aplicativo de mensagem, imprime tudo e, ao imprimir, apresenta a cobrança, que não está informada antes por nenhum meio.

► A concessionária Equatorial Energia está contratando trabalhadores para executar, neste verão, a supressão vegetal por onde vai passar o linhão que irá levar energia confiável à ilha do Marajó, de Cachoeira até Santa Cruz do Arari, passando por Chaves, Afuá e Anajás.

► Além disso, está prevista outra linha para atender Muaná e Boa Vista. As torres e cabos de transmissão serão instalados por outras equipes, com previsão de integrar todo o Marajó até 2026.

► Foram divulgadas nesta sexta--feira (30) as listas dos candidatos habilitados na primeira chamada do Processo Seletivo Regular e dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola 2023.

► As vagas ofertadas são para os cursos de graduação em Santarém e nos municípios de Itaituba, Óbidos, Juruti, Oriximiná, Alenquer e Monte Alegre. A divulgação do resultado dos candidatos aprovados em segunda chamada está prevista para 6 de julho.

► Um alerta foi dado pelo bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, a técnicos de órgãos públicos e lideranças ligadas à agricultura familiar: está aumentando o número de pequenos produtores rurais que deixam suas roças para trabalhar, como peões, na produção agrícola ligada ao agronegócio, como as fazendas produtoras de milho e soja.

► O religioso observou essa situação nas suas visitas recentes às comunidades rurais.