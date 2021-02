Aprenda a controlar o latido do seu pet e entenda o ato de 'urinar por sumissão'

URINAR POR SUBMISSÃO

Um cãozinho muito sensível pode se urinar de medo ao sentir-se ameaçado pela presença de uma pessoa, principalmente se possuir um temperamento submisso e/ou tiver sofrido algum tipo de trauma (gritos, surras, sustos) associado a ela. Essa micção geralmente ocorre ao mesmo tempo em que ele treme todo o corpo e se deita numa posição submissa (cabeça e orelhas baixas ou de barriga para cima). Para melhorar o relacionamento do filhote medroso com essa pessoa dominante, devemos ter os seguintes cuidados: não dar atenção à ele imediatamente após chegar em casa, aproximar-se dele sem movimentos bruscos, fazer carinho em seu peito sempre agachado ou sentado no chão, falar com ele em um tom amigável e não olhar diretamente nos seus olhos. Por fim, nunca dê bronca no filhote se ele fizer xixi com medo de você ... isso agravará o problema e o seu relacionamento com ele nunca será sadio e harmonioso.

EVITE PROBLEMAS COM OS VIZINHOS. VEJA COMO CONTROLAR O LATIDO

Algumas dicas para identificar a causa dos latidos. O primeiro passo para fazer um cachorro parar de latir como um louco é entender por que ele late. Abaixo colocamos uma lista com as principais causas deste comportamento:

1. Para avisar que existe algo estranho ou perigoso por perto.

2. Para chamar a sua atenção e pedir carinho e companhia.

3. Porque está entediado, com excesso de energia, ou estressado e tenta se comunicar com outros cães da vizinhança.

4. Porque está assustado.

5. Porque aprendeu a latir com outros cachorros (que moram ou não na mesma casa), ou você mesmo o ensinou sem querer, atendendo, brincando, ou dando carinhos quando ele late.

6. Por condicionamento. Como, por exemplo, latir para o interfone já que sempre chega alguém depois.

7. Por excesso de estímulos, como quando o cachorro é provocado por pessoas e outros cães que passam pelo portão, ou pela visão de outros animais pela varanda de um apartamento.

Como controlar:

• Elimine a fonte que estimula os latidos do peludo.

• Se o seu cachorro late muito porque vê as pessoas através do portão coloque alguma barreira visual entre ele e a rua, como uma madeira ou uma placa de metal, por exemplo. Ele late muito na varanda envidraçada? Experimente colocar um insulfilme espelhado virado para dentro.

• O problema é o interfone? Peça para o porteiro ligar algumas vezes por dia sem que haja alguém para subir. Nunca atenda o seu cão enquanto ele está latindo. Mesmo sendo difícil ignore-o até ele para de latir.

• Se o seu bicho sofre de solidão tente arranjar um passeador que possa vir 2 vezes por dia enquanto você está fora, ou pense em contratar uma pessoa que possa vir todos os dias, por meio expediente, para lavar uma louça, passar uma roupinha, e fazer muita companhia para o totó. Nem fica tão caro assim e você pode se informar no seu prédio se tem uma outra pessoa passando pelo mesmo problema e que queira contratar esta pessoa para o outro meio expediente.

• Exercite seu cachorro regularmente e rotineiramente.

• Cachorros precisam de rotina para evitar e aliviar estresse. Dependendo da raça, o exercício físico é imprescindível para que ele tenha oportunidade de gastar toda a energia acumulada durante o dia, além de manter o corpo em forma e saudável.