Alerta! Como evitar fraturas em filhotes dentro de casa

BANCOS, CAMAS E SOFÁS

Gostaria de alertar aos proprietários de filhotes entres 3 e 6 meses de idade, sobre o grande número de casos de fratura que chegam às clínicas veterinárias, geralmente ocorrido nas patas dianteiras. Isso normalmente acontece quando o proprietário coloca o animal em bancos, sofás, camas, ou seja, em locais de média altura e de repente o animal acaba pulando e levando todo peso sobre os membros anteriores causando a fratura, muitas vezes nas duas patas. Como nesta idade os ossos ainda não estão consolidados a fratura acaba ocorrendo mais fácil. Portanto, evite colocar os filhotes nesses locais.

CLIENTE ANCIOSO

Muitos clientes na ancia de uma solução rápida do problema, acabam pulando de veterinário em veterinário sem que o tratamento prescrito por qualquer um seja concluído, isso só piora a situação, visto que o animal acaba recebendo vários tratamentos incompletos, que acabam mascarando as doenças além de gerar resistência de alguns medicamentos. Não podemos esquecer que algumas doenças tem seu curso muito logo, como por exemplo as micoses.

Por isso antes de mudar de veterinário termine por completo o tratamento, para que ai sim caso não tenha surtido efeito desejado posso procurar uma segunda opinião. A partir do momento em que deixa de seguir o seu aconselhamento acaba a responsabilidade deste para com o seu bichinho, pois como é lógico um veterinário não se pode responsabilizar pelo tratamento efetuado por outro.

O CÃO NA TERCEIRA IDADE

Os sinais do envelhecimento variam muito de cão para cão e em comparação com os homens o processo é muito mais rápido, mas a grande maioria pode apresentar problemas cardíacos e/ou renais, tártaro (que pode levar à perda dos dentes); catarata (causando cegueira), surdez, diabetes, artrose e mesmo câncer, Se o envelhecimento é inevitável, os donos podem (e devem) tomar alguns cuidados para que o cão idoso tenha boa qualidade de vida.

A prevenção de muitos destes males depende do dono, mesmo antes do cão ficar idoso! Como regra, nunca deixe seu cão ficar acima do peso ideal para a raça. A obesidade está relacionada a muitos distúrbios graves e pode reduzir a resistência física do cão e consequentemente sua expectativa de vida.

O veterinário deve ser acionado para check-ups regulares a fim de acompanhar o desenvolvimento do cão e promover intervenções quando necessário. O segredo para isso é perceber que as necessidades calóricas do cão vão mudando com o tempo e de forma geral, cães idosos tem mais dificuldade em digerir as proteínas.

Hoje há rações especiais para a terceira idade. Depende também do dono perceber que, ao longo do tempo, o comportamento do cão em relação aos exercícios também muda, e na terceira idade o nosso amigão quer mais é ficar sossegado no seu canto. Por isso, é importante evitar atividades exageradas.

Mas não deixe de levá-lo para passeios curtos e animados! Sentir-se amado é o fundamental para uma velhice digna. Apesar do estilo "rabugento" da grande maioria, a companhia de outro cão pode ser de grande ajuda, até mesmo revigorante.

Talvez seja uma boa hora para adquirir um novo filhote, mas tendo em mente que, apesar de velho, o seu cão será sempre seu e nesta fase, mais do que nunca, precisa do seu afeto.

Anote as dicas para uma velhice tranquila:

1. Adote desde cedo uma dieta balanceada e específica para cada idade do cão, especialmente quando este atingir a terceira idade.

2. Procure promover exercícios constantes, mas moderados.

3. Procure seu veterinário para juntos estudarem uma suplementação alimentar, CASO SEJA NECESSÁRIO.

4. Controle periodicamente a condição dentária do seu cão e procure informar-se com seu veterinário sobre a necessidade de remoção do tártaro.

5. O MAIS IMPORTANTE: mantenha seu vínculo afetivo com seu cão. É esse sentimento de amor que dará mais motivação para seu amigão enfrentar mais este desafio.