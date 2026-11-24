Essa é a fábula do corvo e da raposa. Uma fábula com raposas e corvos dos tempos de Jesus e dos tempos atuais.
Na antiga Judéia, onde o pôr do sol anunciava o repouso e o ritual da purificação das mãos antecedia cada refeição, a raposa astuta e o corvo vigilante observavam os banquetes dos poderosos em Lucas 11:37–54.
O corvo notava como as taças e os pratos brilhavam por fora, lavados com rigor cerimonial, enquanto por dentro guardavam a avareza e a malícia contra quem não podia se defender. Na mesma praça, em Mateus 23:1–36, os mestres exibiam filactérios largos e franjas vistosas, sobrecarregando o povo com exigências pesadas que eles próprios não moviam nem com um dedo.
Ali, a “ira santa” de Jesus não surgia como explosão mesquinha, mas como a lucidez filosófica de quem enxerga a fratura entre o ser e o parecer. Ao chamar de sepulcros caiados os que ostentavam pureza exterior enquanto oprimiam viúvas, ele não buscava humilhar por vaidade, e sim romper a máscara da hipocrisia.
Na sua filosofia de vida, a justiça, a misericórdia e a fidelidade pesam mais que qualquer liturgia vazia, pois a verdade moral exige coerência entre o discurso e o gesto.
Essa mesma indignação justa ressoou no caminho de Marcos 10:13–16, quando os discípulos, medindo a importância das pessoas pela utilidade social, tentaram barrar as crianças que buscavam a bênção do Mestre. Enquanto a raposa calculava quem trazia prestígio à roda, Jesus indignou-se com a dureza de quem esquecia que o Reino pertence aos simples, aos vulneráveis e aos que ainda não aprendera a fingir.
Acolher os pequenos era afirmar que a dignidade humana não se compra com status nem se adia por conveniência de agenda.
Nos dias atuais, a fábula pode ter como palco ou ambiente reuniões perfumadas de boas intenções, onde o vocabulário da ética é exibido como ornamento enquanto decisões frias e não éticas esmagam os mais frágeis.
Pode ser que os corvos modernos contabilizem reputações e medalhas de fachada, ao passo que as raposas – às espreitas – negociem favores e empurrem para as margens aqueles que não geram retorno visível. Em vários lugares, as cenas se repetem. repete-se o antigo teatro: muita polidez na superfície, muita rigidez na cobrança aos outros e pouca compaixão real quando a vulnerabilidade bate à porta.
A lição moral para as gerações de hoje é que a indignação justa não é um convite ao ódio, mas um chamado à coragem de ser autêntico e protetor dos pequenos. A filosofia de Jesus ensina que a grandeza de uma sociedade ou de uma consciência se mede pelo modo como trata quem não tem voz nem força. Quando a ira nasce do amor pela verdade e pelo próximo, ela limpa os sepulcros da aparência e devolve espaço à ternura, à justiça e à vida inteira.