PhD em Direitos Humanos e Democracia pelo IGC da Faculdade de Direito Coimbra; Doutor em Direito Social (PUC/SP) e Mestre em Direito Constitucional (UFPA); Idealizador-fundador e 1º presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (Cad. 01); Acadêmico perpétuo da Academia Paraense de Letras (Cad. 08), da Academia Paraense de Letras Jurídicas (Cad. 18) e da Academia Paranaense de Jornalismo (Cad. 29) e escritor amazônida. Contato com o escritor pelo Instagram: @oceliojcmorais.escritor

A raposa, o corvo e os sepulcros caiados

Essa é a fábula do corvo e da raposa. Uma fábula com raposas e corvos dos tempos de Jesus e dos tempos atuais.

Na antiga Judéia, onde o pôr do sol anunciava o repouso e o ritual da purificação das mãos antecedia cada refeição, a raposa astuta e o corvo vigilante observavam os banquetes dos poderosos em Lucas 11:37–54.

O corvo notava como as taças e os pratos brilhavam por fora, lavados com rigor cerimonial, enquanto por dentro guardavam a avareza e a malícia contra quem não podia se defender. Na mesma praça, em Mateus 23:1–36, os mestres exibiam filactérios largos e franjas vistosas, sobrecarregando o povo com exigências pesadas que eles próprios não moviam nem com um dedo.

Ali, a “ira santa” de Jesus não surgia como explosão mesquinha, mas como a lucidez filosófica de quem enxerga a fratura entre o ser e o parecer. Ao chamar de sepulcros caiados os que ostentavam pureza exterior enquanto oprimiam viúvas, ele não buscava humilhar por vaidade, e sim romper a máscara da hipocrisia.

Na sua filosofia de vida, a justiça, a misericórdia e a fidelidade pesam mais que qualquer liturgia vazia, pois a verdade moral exige coerência entre o discurso e o gesto.

Essa mesma indignação justa ressoou no caminho de Marcos 10:13–16, quando os discípulos, medindo a importância das pessoas pela utilidade social, tentaram barrar as crianças que buscavam a bênção do Mestre. Enquanto a raposa calculava quem trazia prestígio à roda, Jesus indignou-se com a dureza de quem esquecia que o Reino pertence aos simples, aos vulneráveis e aos que ainda não aprendera a fingir.

Acolher os pequenos era afirmar que a dignidade humana não se compra com status nem se adia por conveniência de agenda.

Nos dias atuais, a fábula pode ter como palco ou ambiente reuniões perfumadas de boas intenções, onde o vocabulário da ética é exibido como ornamento enquanto decisões frias e não éticas esmagam os mais frágeis.

Pode ser que os corvos modernos contabilizem reputações e medalhas de fachada, ao passo que as raposas – às espreitas – negociem favores e empurrem para as margens aqueles que não geram retorno visível. Em vários lugares, as cenas se repetem. repete-se o antigo teatro: muita polidez na superfície, muita rigidez na cobrança aos outros e pouca compaixão real quando a vulnerabilidade bate à porta.