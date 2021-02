Seminário de 75 anos da lenda do Karatê Yoshizo Machida

Yoshizo Machida é um dos mais respeitados mestres de Karatê do Brasil e do mundo, 8º Dan de karatê Shotokan, 7º Dan de JKA e 3º Dan de Aikidô. E em comemoração da seu aniversário de 75 anos, ele realizou, na ultima sexta-feira, o Seminário online através do site www.machidakarate.com que teve a participação de Lyoto e Chinzo Machida - atletas atualmente integrantes do plantel do evento de MMA Bellator.

Marcelo Leão em representa o Pará em evento de MMA no Maranhão

O atleta da cidade de Marituba Marcelo Pontes "Leão" irá representar a cidade de Marituba e o estado do Pará no dia 06 de fevereiro no evento Pancada Fight contra o atleta paulista Thiago TKS, na cidade de Açailândia no Maranhão. Vilson Junior é o novo atleta integrante da Figueiredo Team

O atleta Vilson Junior "Farinha" é o mais novo atleta integrante da equipe Figueiredo Team que é liderada pelos irmão Figueiredo (Deiveson e Franscico Nazareno "Sniper")

Chris Weidman testa positivo para Covid-19

O UFC 258 sofreu uma baixa: o ex-campeão dos médios (até 83.9 kg.), Chris Weidman, contraiu Covid-19 e está fora da luta contra Uriah Hall. O evento está agendado para acontecer dia 13 de fevereiro, em Las Vegas (EUA).

Overeem sonha com o cinturão e tem ‘teste de fogo’ contra Volkov no próximo sábado

Com um extenso cartel de 47 vitórias e 18 derrotas, Alistair Overeem luta profissionalmente no MMA desde 1999 e mostra que suas motivações dentro do esporte ainda estão bem presentes. Um novo resultado positivo, dessa vez diante de Alexander Volkov, pode deixar o holandês bem próximo de uma futura disputa de cinturão na categoria peso-pesado, que atualmente tem Stipe Miocic como atual campeão.

Shinya Aoki dá show de Jiu-Jitsu no ONE Championship

ONE Championship: Unbreakable” marcou a primeira edição da organização asiática em 2021, e teve na luta principal Shinya Aoki com um novo show, desta vez contra o americano James Nakashima com uma bela vitória por finalização chegando a sua 29ª vitória no MMA.