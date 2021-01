Promessa do MMA paraense conta com ajuda do irmão para brilhar no cenário nacional

Promessa do MMA paraense na categoria ate 93 Kg, Victor Alberto Assis de Vasconcelos ou apenas "Vitão" busca trilhar um caminho de sucesso no MMA assim como muitas atletas que já saíram do estado para brilhar mundo afora.

O atleta vem de vitória no Revelation FC 6 que aconteceu no ultimo dia 10 de dezembro em Belém e atualmente vem treinando forte com seu irmão que é a sua inspiração no mundo do MMA, Fábio Vasconcelos.

Ambos atletas vão participar da próxima edição do Revelation FC programada para acontecer no primeiro trimestre de 2021.

Campeã dupla do UFC, Amanda Nunes recebe pela terceira vez o Oscar do MMA de melhor lutadora

Amanda Nunes, que é campeã da categoria dos galos e dos penas do UFC, conquistou o Oscar do MMA pela terceira vez. A atleta recebeu o prêmio da revista americana Fighters Only. A cerimônia foi virtual por conta da pandemia do Covid 19

Demian Maia recebe o Oscar do MMA como melhor finalização do ano

Demian Maia que já esteve anos atrás em Belém fazendo seminário de Jiu Jitsu recebeu o prêmio da revista americana Fighters Only com a "finalização do ano” com o impressionante mata-leão sobre Ben Askren.

Confira abaixo todos os premiados:

Lutador do ano: Israel Adesanya

Lutadora do ano: Amanda Nunes

Destaque do ano: Jorge Masvidal

Atleta não-americano(a) do ano: Israel Adesanya

Luta do ano: Weili Zhang x Joanna Jedrzejczyk (UFC 248)

Nocaute do ano: Jorge Masvidal sobre Ben Askren (UFC 239)

Finalização do ano: Demian Maia sobre Ben Askren (UFC Maia x Askren)

Virada do ano: Stipe Miocic contra Daniel Cormier (UFC 241)

Surpresa do ano: Alexander Volkanovski contra Max Holloway (UFC 245)

Técnico do ano: Trevor Wittman

Preparador físico do ano: Phil Daru

Academia do ano: American Top Team

Árbitro do ano: Herb Dean

Ring girl do ano: Brittney Palmer

Líder do ano: Dana White

Evento do ano: UFC

Personalidade do ano: Joe Rogan

Comentarista do ano: Daniel Cormier

Programa de MMA do ano: The Joe Rogan

Veículo de imprensa do ano: ESPN

Jornalista do ano: Ariel Helwani

Espírito de luta do ano; Dustin Poirier (Good Fight Foundation)

Francisco Figueiredo, revela inspiração nos ‘irmãos Pitbull’ e projeta: ‘Vamos dominar o peso mosca’

Atual campeão peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo “Deus da Guerra” vai passar a ter uma companhia mais do que especial a partir de agora na categoria. Isso porque seu irmão, Francisco Figueiredo, foi contratado no final deste ano pelo UFC e vai fazer sua estreia justamente nos 57kg, em confronto diante do americano Jerome Rivera no card do UFC on ESPN 20, marcado para acontecer no dia 20 de janeiro, na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Com 31 anos Francisco possui um cartel de 11 vitórias (sendo sete delas por finalização) e apenas três derrotas no MMA profissional. O paraense de Soure fez sua estréia no MMA em 2009 e tem como grande destaque em sua trajetória o cinturão peso-galo que conquistou lutando pelo Jungle Fight,.Agora, contratado pelo UFC, o “Sniper” tem em mente fazer história junto a Deiveson, e para isso, não esconde sua inspiração nos irmãos Patrício Pitbull e Patricky Pitbull.

Bellator planeja volta de Fedor em 2021 em grande evento na Rússia

Fedor Emelianenko não subiu no cage circular do Bellator em 2020, mas isso não significa que o russo tenha pendurado em luvas. O presidente da franquia, Scott Coker, revelou planos ambiciosos para o retorno do ‘Último Imperador’ a organização. O dirigente revelou que planeja que a lenda do esporte pendure as luvas com a volta do público, em um grande evento na Rússia.

Michel Pereira vence vence Khaos Williams no UFC Las Vegas 17

Nem sempre é dia de show. Em uma das lutas mais aguardadas do UFC Las Vegas 17, realizado neste sábado (19), Michel Pereira cumpriu seu papel e saiu com a vitória no duelo contra Khaos Willimans, no card principal. Em três rounds movimentados, o “paraense voador” chegou próximo da vitória por finalização, mas acabou levando o resultado na decisão unânime dos juízes.

Conhecido como ‘showman’, Michel iniciou a temporada com uma derrota polêmica para Diego Sanchez, mas conseguiu encerrar o ano com muito motivo para sorrir. Depois de vencer Zelim Imadaev de forma irretocável, em setembro, agora, o atleta emplaca seu seguro resultado positivo no UFC

Lenda do jiu-jitsu, Marcus Buchecha estréia no MMA contra wrestler senegalês

Marcus Buchecha, enfim, fará seu primeiro combate como lutador de MMA profissional. Após ser contratado pelo evento asiático ONE Championship, a lenda do jiu-jitsu estréia contra o senegalês Oumar Kane, no dia 24 de fevereiro, em Cingapura

Aos 30 anos, Buchecha foi campeão da Federação Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu (IBJJF) por 13 vezes, tendo vencido seis dos oito Mundiais mais recentes. Ele também conquistou dois ouros do Abu Dhabi Combat Club (ADCC).