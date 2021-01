Marcelo Pontes 'Leão' em ação no Maranhão

O atleta da cidade de Marituba Marcelo Pontes "Leão" irá representar a cidade de Marituba e o estado do Pará no dia 06 de fevereiro no evento Pancada Fight contra o atleta paulista Thiago TKS na cidade de Açailândia no Maranhão.A luta será no peso combinado ate 75 Kg.

Thiago Hayne "Tico" destaque da equipe TFT

O atleta paraense Thiago Hayne "Tico" que atualmente mora e reside no Rio de Janeiro esta sendo destaque na equipe carioca TFT (Tata Fight Team) onde o atleta aprimorou seu treinamento e sua evolução no MMA, o resultado pode ser visto em sua ultima luta no Revelation FC 6 que aconteceu no ultimo mes de dezembro em Belém.

PST Combat realiza sua segunda edição

O evento PST Combat irá realizar a sua segunda edição no próximo dia 10 de janeiro na cidade de Barcarena(Pa) a partir das 100 da manhã no CT Pereir Strike Team com 15 lutas de MMA amador com o objetivo de revelar novos talentos no mma paaense.O evento terá o apoio e chancela da Federeção Paraense de MMA.

UFC remarca disputa de cinturão entre campeão Kamaru Usman e o brasileiro Gilbert Durinho para fevereiro

O brasileiro Gilbert Durinho, que atualmente aparece na segunda posição do ranking da categoria, vai disputar o cinturão dos meio-médios contra o campeão Kamaru Usman, no UFC 258, dia 13 de fevereiro.

Os dois iriam se enfrentar em julho, no UFC 251, na estreia da “ilha da luta”, em Abu Dhabi (EAU), mas Durinho testou positivo para Covid-19 no momento do embarque para o Oriente Médio. O UFC precisou agir rápido e anunciou Jorge Masvidal, que aceitou o duelo restando seis dias para o show e acabou derrotado por Usman.

Jan Blachowicz coloca cinturão meio-pesado em jogo contra Israel Adesanya no UFC 259

Campeão meio-pesado do UFC, Jan Blachowicz já tem data para defender seu título pela primeira vez, O polonês vai enfrentar Israel Adesanya, atual campeão peso-médio do UFC no card do UFC 259, marcado para acontecer no dia 6 de março, ainda sem local definido pelo ufc

Sem brasileiros na lista, Dana White lista três lutadores para ‘ficar de olho’ em 2021

Em meio à pandemia do Covid-19, o UFC mostrou ser capaz de promover boas lutas e revelar atletas promissores no mundo do MMA. Apesar do ano de 2020 conturbado, o presidente do UFC, Dana White, apontou três atletas que surgiram na temporada e os fãs devem ficar de olho neles em 2021. Sem brasileiros na lista, ele listou: Khamzat Chimaev, Kevin Holland e Joaquin Buckley.