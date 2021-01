Joriedson Reis em ação no México

O atleta de MMA Joriedson Reis "Fein", da agência World Fight Sports, já tem o seu próximo compromisso agendando. Será uma luta internacional no México no evento UWC que irá acontecer no dia 26 de fevereiro - a luta será na categoria peso mosca até 57 Kg

Home Fight Championship realiza sua segunda edição

O evento de MMA HFC (Home Fight Championship), com organização de Romero Reis, irá realizar a sua segunda edição no mês de março de 2021, na cidade de Castanhal. Aguardem em breve a divulgação do card oficial das lutas do evento que promete excelentes lutas.

Atletas paraenses já em Dubai para o UFC Fight Island 8

Os atletas paraense que vão participar do UFC Fight Island 8 que acontece nesta quarta-feira, dia 20, em Dubai, já para as suas respectivas lutas no UFC. Francisco Nazareno viajou juntamente acompanhado de seu irmão Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" e com Iuri Marajó , Douglas D Silva foi juntamente com o ex-campeão do UFC, Pedro Rizzo.

Max Holloway aplica surra em Calvin Kattar no UFC Fight Island 7

Ex-campeão peso-pena do Ultimate, Max Holloway mostrou, neste sábado (16), em Abu Dhabi (EAU), na luta principal do UFC Fight Island 7, porque dominou a categoria entre 2017 e 2019, desbancando nomes como José Aldo, Frankie Edgar e Brian Ortega. Diante de Calvin Kattar, sexto colocado no ranking da divisão, Holloway foi completamente dominante e protagonizou um verdadeiro show, vencendo por unanimidade. Representando o Brasil, o peso-pesado Carlos Boi e a peso-galo Vanessa Melo também venceram.

Confronto entre Miocic e Ngannou acontece no UFC 260

O aguardado encontro entre Stipe Miocic e Francis Ngannou já tem data para acontecer. Em coletiva realizada após o evento do último sábado (16), que abriu a temporada 2021 do UFC, Dana White confirmou que o confronto pelo título do peso pesado (até 120,2kg.) acontecerá no UFC 260, confirmado para 27 de março, sem local definido. Este será o segundo confronto entre os atletas.

Inside Fighters’ League anuncia ex-UFC Thiago Tavares, e define data para primeira edição

Uma das grandes novidades do MMA nacional em 2021, o Inside Fighters’ League tem mostrado que não só quer revelar novos talentos, como também promover grandes estrelas em suas edições. Após acertar a contratação de Sarah Frota, outro ex-UFC irá se juntar ao plantel de lutadores da organização. O peso-leve Thiago Tavares, atleta como passagem pelo Ultimate foi anunciado recentemente pelo Inside, o atleta fará a luta principal da primeira edição do evento contra o argentino Mauricio “La Furia”,

A primeira edição do evento vai acontecer no dia 11 de abril na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Com a proposta de revelar os novos talentos para o MMA nacional, o Inside Fighters’ League promete deixar a sua marca logo na primeira edição. Além de Thiago Tavares e Sarah Frota, o campeão do Taura MMA Douglas He-Man também irá compor o card do evento que irá contar com cinco disputas de cinturão.