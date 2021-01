Francisco Figueiredo ‘Sniper’ estreia com vitória no UFC

Francisco Figueiredo fez a sua estréia com vitória, no UFC Ilha da Luta 8. Ele é irmão mais novo do campeão peso mosca (até 56,7kg.), Deiveson Figueiredo. Francisco dominou os três rounds com boas quedas e trabalho efetivo no solo, sem tomar qualquer susto durante a luta. No desespero, o norte-americano ainda tentou desferir alguns golpes de impacto, mas sequer assustaram Francisco.

Conhecido como ‘Sniper’, o paraense encarou seu primeiro oponente estrangeiro e chegou a sua 12ª vitória na carreira. Agora, ele aumenta seu cartel para 12 triunfos, três derrotas e um empate.

Lerone Murphy derrota Douglas D Silva no UFC Ilha da Luta 8

Não deu para o casca grossa paraense Douglas D’Silva. Segundo paraense a subir no octógono do UFC Ilha da Luta 8, D´Silva não teve vida fácil contra Lerone Murphy e acabou não conseguindo a vitória. Ao fim dos três rounds, o inglês foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes.

D´Silva chegou ao compromisso para tentar confirmar a boa fase na carreira. Em seu último desafio, o paraense havia superado o ex campeão do UFC Renan Barão no UFC São Paulo, em novembro de 2019. Agora, Douglas soma três derrotas nas últimas cinco lutas pelo UFC e tem o sinal de alerta ligado.

Leonardo Vasconcelos “Black” participa do UP Boxe neste sábado

O atleta de MMA, Leonardo Vasconcelos "Black", um dos destaques do cenário nacional do MMA na categoria peso meio pesado até 93 kg, irá participar neste sábado a partir das 19:00 do evento de boxe UP Boxe que irá acontecer nas dependências da academia Ulysses Pereira que fica localizada na Tv Lomas Valentinas N° 683 - (Entre Pedro Miranda e Marques de Herval)

Warlley Alves faz bonito e atropela Mounir Lazzez no UFC Ilha da Luta 8

Warlley Alves teve uma atuação de gala no confronto co-principal no UFC Ilha da Luta 8. No duelo contra Mounir Lazzez, o mineiro não deu chances ao rival e venceu com um nocaute devastador ainda no primeiro round.

Lenda do MMA Fedor Emelianenko testa positivo para Covid-19 e é internado em hospital

A pandemia de Covid-19 segue em alta em diversas partes do mundo e, inevitavelmente, personalidades da luta também acabam sendo acometidas pelo vírus. De acordo com informações da agência de notícias russa “RIA Novosti”, Fedor Emelianenko, lenda do MMA, foi internado em Moscou, na Rússia, em um centro de tratamento para pacientes infectados pelo novo coronavírus. Todavia, maiores informações sobre o estado de saúde do peso-pesado, atualmente com 44 anos de idade, não foram reveladas.

Leonardo Macarrão sofre corte grave no supercílio, é derrotado por russo no BRAVE CF 46

O brasileiro Leonardo Macarrão foi derrotado na luta principal do BRAVE CF 46, realizado no último sábado (16), em Sochi, na Rússia, e perdeu a chance de conquistar o cinturão super-leve da organização. Desta forma, o Brasil segue sem ter um campeão mundial no evento barenita, apesar do histórico vitorioso, com ex-campeões do quilate de Lucas Mineiro, Luan “Miau” Santiago, Daniel Gaúcho e Cleiton Predador, por exemplo.

Com duelos de MMA, Jiu-Jitsu e submission, Braga Pro/Showtime Fight 4 acontece em fevereiro

A quarta edição do evento Braga Pro/Showtime Fights já tem data e local confirmados. Com duelos de MMA profissional, MMA amador, Jiu-Jitsu e submission (No-Gi), o evento vai acontecer no dia 20 de fevereiro, na sede da DC Fighters, situada na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro

Luta entre McGregor e Poirier no UFC 257 é a ‘maior luta sem título’ da história do UFC, segundo Dana White

O presidente do UFC, Dana White, classificou a revanche deste sábado (23) entre Connor McGregor e Dustin Poirier como a maior luta sem título da história do UFC. Segundo o mandatário, a atração principal do UFC 257, em Abu Dhabi, pode ser um dos maiores sucessos de pacotes vendidos, ainda que não valha pelo cinturão dos pesos leves (até 70,3kg.).

“Sim, não é apenas a maior luta sem título que já fizemos, mas também será uma das mais vendidas em pay-per-view de todos os tempos”, disse Dana White, em entrevista ao ‘BT Sport’.