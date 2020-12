Empolgado com batalha entre Deiveson e Moreno no UFC 256, Dana confirma revanche para 2021

O duelo empolgante entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno, que terminou em empate no UFC 256, certamente merece uma continuação. Pelo menos é o que pensa o presidente da companhia, Dana White. Na coletiva depois do espetáculo, o ‘chefão’ cravou que os representantes do peso mosca (até 56,7kg.) se enfrentarão novamente pelo título do grupo em algum momento de 2021.

“A revanche será em 2021. Nós precisamos dar um descanso para esses caras, mas com toda a certeza vamos fazer essa revanche. É uma luta divertida para esperarmos no próximo ano”, afirmou o presidente do UFC.

Francisco Nazareno é o mais novo atleta paraense do UFC

Francisco Nazareno Figueiredo, que é irmão do campeão peso-mosca (57 kg) Deiveson Figueiredo, é o mais novo atleta paraense contratado do UFC e já tem estréia marcada na organização. Franscico Nazareno terá pela frente o atleta Jerome Rivera no dia 20 de janeiro.

Rayanne Amanda faz bonito no Shooto Brasil 106

Shooto Brasil 106 teve a participação da atleta paraense Rayanne Amanda da equipe Marajó Brothers que chegou a sua sexta vitória no MMA profissional. Rayanne venceu na decisão unânime dos juízes a atleta amapaense Maiara Amanajas dos Santos que já participou do programa Dana White´s Contender series. Olho na atleta que em 2021 poderá assinar com uma grande organização do MMA Mundial.

Disputa de cinturão entre Fiuri Ribeiro e o paraense Aleandro Caetano no Shooto Brasil 106 termina em polêmica

A luta co-main evento do Shooto Brasil 106 terminou de maneira polêmica. Fiuri Ribeiro e Aleandro Caetano se enfrentaram em disputa pelo cinturão dos super-galos (até 63,5kg), que acabou com o paraense Aleandro campeão após desqualificação do adversário.O motivo? Na visão do árbitro Fernando Portella, um golpe ilegal aplicado por Fiuri na reta final do primeiro round, quando o atleta por baixo, no chão, acertou um calcanhar que “apagou” Aleandro Caetano.

Campeão super-galo do Shooto Brasil declarado pela organização, Aleandro Caetano rebateu as declarações de Fiuri. Segundo o paraense, o golpe foi ilegal, sim, e só quem não concordou com o resultado foi o derrotado. “Eu estava massacrando ele, cheguei a derrubá-lo, mas o árbitro não parou a luta. Eu já ia ganhar o round com dois pontos de diferença, fora o golpe irregular. Por que eu ia querer parar uma luta onde estava ganhando e meu adversário não aguentava mais?”, argumentou Caetano, antes de encerrar sobre o sabor que teve o triunfo para ele. “Não foi o tipo de vitória que eu queria, mas significa muito para mim de qualquer forma. Eu venho de uma lesão muito forte, estou há bastante tempo longe da família e meu sonho sempre foi ser campeão dos maiores eventos do Brasil, como o Shooto Brasil. Eu consegui”, falou o lutador, de 32 anos, dono de um cartel profissional no MMA com 21 vitórias e seis derrotas.

Revelation FC 6

O RFC (Revelation Fight Championship) realizou, na ultima quinta-feira (10 de dezembro), a sua sexta edição na casa de shows Açaí Biruta em Belém com capacidade reduzida de apenas 50% da capacidade de publico da casa. O público presente pôde prestigiar 11 grandes lutas de MMA com vários atletas do interior do estado do Pará dando um show de talentos com ótimos nocautes e finalizações.

Destaque para a luta da noite que foi o duelo entre Joelson Pantoja “Fight” contra Emerson Nascimento” Baianinho” e para a luta principal do evento onde Gerônimo Mondragon venceu, de forma rápida, o seu adversário João Paulo “Babalu” por nocaute aos 0:38 do 1 round.

Em ação no UFC deste sábado paraenses Antônio Arroyo/Michel Pereira

A temporada 2020 do UFC encerra no próximo sábado (19), em Las Vegas, e dois paraenses vão subir no octógono. O meio-médio Michel Pereira “paraense voador” da cidade de Tucumã (Pa) vai enfrentar o norte-americano Khaos Williams no card principal. Já Antonio Arroyo de Belém (PA) enfrenta o norte-americano Deron Winn na categoria peso-casado, no card preliminar.

Yoel Romero assina com o Bellator

Pouco mais de uma semana depois de ser oficialmente dispensado do UFC, Yoel Romero já tem nova casa para lutar. O lutador cubano, de 43 anos, acertou com o Bellator, principal concorrente do Ultimate nos EUA.

Bellator contrata lutadora que nocauteou homem de 240kg em evento russo

A lutadora Darina Madzyuk é a nova contratada do Bellator para integrar a categoria peso mosca (até 56.7 kg.). A russa, de 29 anos, ganhou notoriedade no mundo das lutas após nocautear um homem de 240 kg, em uma luta amadora na Rússia, no último dia 30. O fato chamou a atenção de Scott Coker, presidente do Bellator, que acertou sua contratação. A informação do acordo foi divulgada pelo veículo norte-americano Barstool Sports.

Em uma luta de exibição no evento russo intitulado ‘Problema Nosso’, Mazdyuk pesou 63kg para encarar o ‘youtuber’ Grigory Christayakov, com 240kg. No combate, Darina venceu o oponente em menos de 90 segundos de ação. No chão, ela acertou vários socos na cabeça do homem e venceu o combate. O vídeo acabou sendo repercutido nas redes sociais em torno do mundo.